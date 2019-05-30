"За бутылку виски": Пискун сделал неожиданное предложение Гройсману

Трижды генеральный прокурор Украины и глава Союза юристов Святослав Пискун предложил премьер-министру Владимиру Гройсману быть его советником.

"Если Гройсман будет выставлять мне магарыч, я буду советовать. Даже без денег", – заявил Пискун в эфире ObozTV.

Экс-генпрокурор подчеркнул, что он "дорого стоит как советник" и с ним "надо договариваться".

На уточняющий вопрос, сколько же стоит его совет, Пискун ответил: "Бутылка как минимум. И хорошего виски. Я пью виски, которое называется, например, Glenmorangie. Я его люблю. Оно недорого стоит, ну относительно".

Юрист не исключил, что отказ Верховной Рады отправить премьер-министра в отставку был правильным решением.

"Вот президент (Владимир Зеленский. – Ред.) сказал: напиши заявление, иди в отставку. А Гройсман: "Есть, товарищ президент! Я пошел в отставку". Вопрос: а какое отношение имеет президент к Гройсману? Он его назначает, что ли? Или зарплату выписывает?" – поинтересовался он.

При этом Пискун напомнил, что Зеленский подал свое предложение в таком виде: "кто не способен и не может, пусть пишет заявление об отставке".

"Что сделал Гройсман? Подтвердил слова президента, что он не способен и не может. Взял и написал. Это разумно? Нет", – уверен бывший генеральный прокурор.

Рада не приняла отставку Гройсмана kmu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

В своей первой речи после инаугурации президент Украины Владимир Зеленский заявил, что неэффективные члены правительства могут "освободить места".

Вскоре после этого премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о своей отставке. При этом он подчеркнул, что за три года работы правительства ему нечего стыдиться.

Также Гройсман заявил о твердом намерении участвовать в досрочных парламентских выборах, которые назначены на 21 июля.

На заседании 30 мая Верховная Рада отказалась отправить в отставку действующий Кабинет министров во главе с Гройсманом. "За" отставку высказались лишь 97 народных депутатов.

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