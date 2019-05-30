ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

"За бутылку виски": Пискун сделал неожиданное предложение Гройсману

1.6тЧитать материал на украинском

Трижды генеральный прокурор Украины и глава Союза юристов Святослав Пискун предложил премьер-министру Владимиру Гройсману быть его советником.

"Если Гройсман будет выставлять мне магарыч, я буду советовать. Даже без денег", – заявил Пискун в эфире ObozTV.

Экс-генпрокурор подчеркнул, что он "дорого стоит как советник" и с ним "надо договариваться".

На уточняющий вопрос, сколько же стоит его совет, Пискун ответил: "Бутылка как минимум. И хорошего виски. Я пью виски, которое называется, например, Glenmorangie. Я его люблю. Оно недорого стоит, ну относительно".

Новости
Вакарчук и Гройсман на поле Порошенко: появился прогноз на новый созыв Рады

Юрист не исключил, что отказ Верховной Рады отправить премьер-министра в отставку был правильным решением.

"Вот президент (Владимир Зеленский. – Ред.) сказал: напиши заявление, иди в отставку. А Гройсман: "Есть, товарищ президент! Я пошел в отставку". Вопрос: а какое отношение имеет президент к Гройсману? Он его назначает, что ли? Или зарплату выписывает?" – поинтересовался он.

При этом Пискун напомнил, что Зеленский подал свое предложение в таком виде: "кто не способен и не может, пусть пишет заявление об отставке".

"Что сделал Гройсман? Подтвердил слова президента, что он не способен и не может. Взял и написал. Это разумно? Нет", – уверен бывший генеральный прокурор.

Рада не приняла отставку Гройсмана

Рада не приняла отставку Гройсмана

kmu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Программу "Острый вопрос" смотрите каждый понедельник и четверг в 17:30 на ObozTV.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персоны
Святослав ПискунВладимир Гройсман
Место
Украина
Теги
Кабинет министров УкраиныВерховная Рада Украиныполитика
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
3
Смешно
0
Интересно
9
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чан Джеки
Чан Джеки
дасс мы как украинцы несрстоимся.вот такие чмошники гутарят кому даст совет.то дас мы войну проиграем .а можа его на плаху етого прокурора а я отрублю ему че ненати.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

op-