"А кота трудоустроить?" "Юзика" высмеяли за жену-помощницу

Народного депутата от фракции "Слуга народа" Юрия Корявченкова, известного как "Юзик" из студии "Квартал 95", высмеяли за то, что он устроил супругу Татьяну помощником на общественных началах.

Так, своим мнением по этому поводу поделился на странице в Facebook журналист Михаил Ткач.

"Семья Ли Куан Юзик с женой уже заслуживают обложку The Economist? А кота они не трудоустроили еще в управление государством, так как у них его нет?" – написал он.

"Юзик" с женой-помощницей Татьяной Главком

Украинцы присоединились к троллингу Ткача в комментариях под постом.

"Нужно копнуть глубже. А вдруг это умнейший и кристально честный человек?", "Любая кухарка может управлять государством, ну то есть, дерибанить бюджет", "А до этого, простите, она домохозяйкой была? Чего не сделаешь ради любимого мужа – возьмёшь и трудоустроишься", "Семейные ценности", "Кабан дорвался к кориту!", "Казна – это не его холодильник", "С родней работать – это тяжело", – сыронизировали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, Корявченков сам признал, что его работает помощником нардепа. Татьяна активно постит в Facebook информацию о "Слуге народа" и президенте Украины Владимире Зеленском.

Перед этим "Юзик" попал в громкий "кассетный скандал". СМИ опубликовали аудиозапись разговора с голосами, похожими на голоса нардепов от "Слуги народа" Юрия Корявченкова, Владимира Захарченко, Вячеслава Медяника с якобы руководителем полиции Кривого Рога. На аудиозаписи "Юзик" учил криворожских правоохранителей, как "решать вопросы".

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