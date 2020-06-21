Президенту Владимиру Зеленскому не было бы чего сказать в случае проведения новых дебатов со своим предшественником Петром Порошенко.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказалась известная волонтерка Наталья Юсупова. По ее словам, "то, что говорила нынешняя власть – 99% лжи, если не 100%".

"Заявления, мол, чтобы закончить войну, надо просто перестать стрелять, или это Порошенко виноват в том, что идет война – все это рассыпалось, как карточный домик. Слова были ложью. Если сейчас собрать стадион и повторить дебаты между Порошенко и Зеленским – президенту сказать будет нечего. Тогда все произошло на хаосе, на лжи, на том, что этот человек вне политики. И вот это "вне политики" – это минус, а не плюс", – считает она.

По словам Юсуповой, в Украине есть много профессионалов, которые могли бы стать достойной заменой Порошенко, а "то, что происходит сейчас – это разрушение созданного за последние пять лет".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Порошенко обратился к Зеленскому с призывом не враждовать.