Ющенко провел знаковую встречу с Биллом Клинтоном

Третий президент Украины Виктор Ющенко во время пребывания в США встретился с бывшим американским лидером Биллом Клинтоном.

Совместными фотографиями украинский политик поделился на своей странице в Facebook. Судя по данным геолокации, фото были сделаны в Нью-Йорке.

"Лучше впечатлять мир силой нашего примера, чем примером нашей силы..." - подписал снимки Ющенко.

Facebook Виктора Ющенко

Facebook Виктора Ющенко

Отметим, Виктор Ющенко и Билл Клинтон возглавляли свои страны в разное время. Президент США руководил страной два срока - с 1993 по 2001 год. Ющенко пребывал на президентском посту с 2005 по 2010 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ющенко, комментируя проведения выборов на оккупированных территориях, сравнил Донбасс с гитлеровской Германией.

Бывший "премьер министр ДНР" Александр Бородай назвал заявление экс-президента Украины "пропагандистской акцией".