"Слуга" Заславский рассказал о последствиях своего избиения на Житомирщине

Нардеп от "Слуги народа" Юрий Заславский, которого избили на заправке возле села Заричаны на Житомирщине, заявил, что не ищет политический подтекст в драке.

Подробности инцидента политик сообщил на своей странице в Facebook 8 июня. "Мы с женой стояли на кассе автозаправки ОККО. Разговаривая с женой и жестикулируя руками я случайно задел бутылкой с водой мужчины в очереди, извинился, но человеку, видимо, этого было мало..." – написал он.

После этого началась словесная перепалка и мужчина позвал народного депутата на улицу "поговорить".

"Я этому не придал значения и пошел с женой в свое авто. Мужчина меня догнал и начал наносить удары, застав врасплох. Несколько раз ударил по лицу и я потерял сознание", – описал ситуацию Заславский.

Юрий Заславский Коллаж

"Хочу вам сказать, что человек видел меня впервые, я его тоже. На мне не написано, что я народный депутат Украины, тем более не конкретизировано с какой партии (сомневаюсь, что человек знает всех поименно и в лицо)... Поэтому, скорее всего, мужчина не умеет держать свои нервы при себе! Я не знаю, возможно, что-то случилось у него в тот день", – добавил народный избранник.

Он отметил, что проходит медицинское обследование, "потому что голова таки очень болит".

"Слава богу, что рядом была жена, потому что после дачи показаний полиции, нам еще посреди ночи нужно было добраться домой... Конечно, последствия драки есть, потому что силы-то неравные (мужчина под два метра роста при моих 1,75 см) и эффект неожиданности", – написал депутат.

Facebook / Юрий Заславский

Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент произошел 6 июня. В ходе драки 38-летний нардеп упал на землю и потерял сознание. Он получил травмы – ссадины и царапины на лице, но от госпитализации отказался. Позже во фракции "Слуга народа" сообщили подробности.

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