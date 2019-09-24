На днях в СМИ прошло заявление о том, что в команде Владимира Зеленского хотят добиться подписания нового международного договора, в котором ведущие страны мира обязуются гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины, по сути нового будапештского меморандума.

По логике автора предложения - главной задачей является выработка юридически обязательных норм.

Однако, по каким мотивам автор заявления пришел к убедительным выводам о том, что предлагаемый международный договор будет исполняться без исключения всеми его подписантами, остаётся не известно.

Пока лишь остается констатировать, что обсуждаемое предложение не отвечает сложившимся реалиям.

Во-первых, содержащихся обязательств в действующем будапештском меморандуме вполне достаточно для разработки "дорожной карты" совместно с гарантами территориальной целостности Украины - США и Великобританией по деоккупации всех временно оккупированных Россией территорий Донбасса и Крыма и восстановления украинского суверенитета над всеми этими территориями.

Во-вторых. Какой смысл заключать новый международный многосторонний договор, пусть даже более юридически совершенный, нежели действующий будапештский меморандум, если нарушения России действующего будапештского меморандума не устранены, а содержащиеся в нем гарантии не обеспечиваются странами-гарантами территориальной целостности и суверенитета Украины - США и Великобританией в полном объеме?

Иными словами, если не работает действующий договор, то какой смысл заключать, по сути, новый аналогичный договор.

Значит дело не в самом договоре, а в обеспечении соблюдения его условий.

В феврале 2014 года, после грубейшего нарушения Россией, данных ей гарантий по будапештскому меморандуму и иным международным договорам, одновременно с последующей аннексией Крыма и оккупацией Донбасса, помимо нарушений территориальной целостности и суверенитета Украины произошло нарушение режима международной безопасности нераспространения ядерного оружия.

Война России против Украины, лишь развязала аппетит агрессора. После нарушения Россией будапештского меморандума, 2 августа 2019 почил в бозе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Из-за развязанной Россией гонки вооружений и нарушением ей условий данного договора, США были вынуждены выйти из ДРСМД, ради сдерживания агрессора путем симметричного возобновления производства собственных ракет.

На очереди прекращение действия договора СНВ-1. Гарантии договора о нераспространении ядерного оружия, неотъемлемой частью которого является будапештский меморандум, поставлены под сомнения и фактически больше не действуют.

Стало быть, команде Владимира Зеленского необходимо понять, что нужно бороться за исполнение и соблюдение ДЕЙСТВУЮЩИХ нарушенных страной-агрессором норм международного права и украинского законодательства, различных гарантий и обязательств, за восстановление режима нераспространения ядерного оружия, а не предлагать заключения новых, по сути аутентичных международных договоров. И будапештский меморандум является необходимой основой и инструментом для этой борьбы.

В-третьих. Появление любых новых многосторонних договоров без восстановления, нарушенного Россией статус-кво невозможно, по причине того, что не основанные на праве акты не могут порождать право.

Само руководство США, Великобритании, Франции, Китая и даже России, на такие сомнительные договорники, типа минских договоренностей не пойдут. Они лишь могут подталкивать участию в них Украину, ради снятия с себя юридической ответственности за необеспечение реализации гарантий, содержащихся в будапештском меморандуме.

В-четвертых. Новый будапештский меморандум без деоккупации Донбасса и Крыма, восстановления суверенитета над всей Украиной способен обеспечить освобождение агрессора от наказания за совершенные особо тяжкие военные и иные преступления против Украины, что ни в коем случае нельзя допустить ни при каких-либо обстоятельствах. Общеизвестно, что ненаказанное зло порождает новое зло.

Поэтому команде Владимира Зеленского следовало бы задуматься над разработкой "дорожной карты" совместно с гарантами территориальной целостности Украины - США и Великобританией по деоккупации всех временно оккупированных Россией территорий Донбасса и Крыма и восстановления украинского суверенитета над всеми этими территориями.

В противном случае, на основании Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 56/83 "Ответственность государств за международно-противоправные деяния", Украине следовало бы поставить вопрос о привлечении к международно-правовой ответственности стран-гарантов территориальной целостности Украины – Россию за нарушения будапештского меморандума в форме действий, - США и Великобританию в форме бездействия по необеспечению соответствующих гарантий.

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