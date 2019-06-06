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Юрий Кубрицкий
Юрий Кубрицкий
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"Нє стрєлять" тоді, коли внук Кучми буде в окопах, а не в Криму

4.3тЧитать материал на украинском

Тут одна рижа мразь пропонує "нє стрєлять" ...

Леонід Кучми

Леонід Кучми

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"Нє стрєлять" тоді, коли внук Кучми буде в окопах, а не в Криму
"Нє стрєлять" тоді, коли внук Кучми буде в окопах, а не в Криму

Так от "дєдушка Льоня" - коли твій онук Сашенька Франчук, якому вже виповнилось 19 рочків, буде не в анексованому Криму шампанським ноги мить, а в окопах десь під Водяним чи на Світлодарській дузі - отоді тільки матимеш право розкидатись своїм маразмом, щодо "нє стрєлять"....

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Автор
Юрий КубрицкийЮрий Кубрицкий
Персона
Леонид Кучма
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Юрія Кубрицького
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Щпак Сергей
Щпак Сергей
Мерзкая личность...Убийца и вор...Достойный представитель Зе!
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