"Новые лица времен Януковича": всплыли скандальные факты о знаковом назначении Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником управления СБУ Львовской области генерал-майора Юрия Гончарова, который уже работал на высоких должностях в спецслужбе и в 2014 году выступал против Евромайдана.

О скандалах, связанным с "новым лицом", рассказал в Facebook журналист Юрий Бутусов. Гончаров получил новую должность 21 ноября.

"На пост заместителя главы СБУ Львовской области 6 лет назад Гончарова назначил президент Виктор Янукович. При Януковиче на приграничную область, где идет контрабанда из Европы, где Львовская табачная фабрика гонит в Европу в особо крупных размерах, назначали, как мы понимаем, далеко не за бесплатно, это была весьма выгодная коммерческая должность, ну и надо было бороться с националистами, Садовой там опять-таки. Судя по тому, что Гончарова не уволили, он был лоялен "регионалам", – написал он.

Всплыли скандальные факты о новом главе СБУ Львовщины varianty.lviv.ua

По данным Бутусова, сняли с поста Гончарова за его работу на Януковича. В ноябре 2014 года он был назначен на пост главы Сумского управления СБУ. В ноябре 2017 года Гончаров стал главой СБУ Черниговской области, где также была связь с контрабандой.

"Совершенно очевидно, что для борьбы с контрабандой президенту Зеленскому нужны "новые лица", никак не связанные с прошлыми коррумпированными кадрами. По крайней мере так оглашалось", – отметил Бутусов.

"Видимо, президенту показалось, что именно Юрий Гончаров как раз из этих, из "новых". И его вернули на одно из самых коррумпированных направлений, где Гончаров уже самоотверженно боролся при Януковиче. Все знакомое. Граница и бусики с товаром через нее, Львовская табачка, националисты, опять же, надо, чтобы за ними всеми присматривали. Профессионалы дорого стоят, они нужны всем президентам. А лицо что? Скажем, что "новое" – будет "новым", – возмутился журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гончаров попал под подозрение журналистов, в 2017 году сразу после назначения на место начальника управления СБУ в Черниговской области купив Mercedes-benz GLK 2013 года выпуска.

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