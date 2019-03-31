Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский выходят во второй тур: результаты 29% обработанных протоколов

Команда "Батьківщини" обработала 29% протоколов с мокрыми печатями и подписями всех членов комиссии. Так, во второй тур президентский выборов выходят Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский.

Об этом заявили на совместном брифинге в пресс-центре Юлии Тимошенко заместители председателя партии "Батьківщина" Сергей Соболев и Сергей Власенко.

"Мы имеем результат 29% обработанных протоколов. Так, Владимир Зеленский – 23,9%, Юлия Тимошенко – 18,06%, Петр Порошенко – 14,74%", – сообщил Сергей Соболев.

Со своей стороны Сергей Власенко продемонстрировал первый протокол с участка №320686 (округ №91) в Киевской области. Так, первые данные непосредственно с избирательных участков свидетельствуют о том, что Владимир Зеленский имеет 25%, Юлия Тимошенко – 22,38%, Порошенко – 19,1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Юлия Тимошенко считает, что результат выборов – это протоколы с мокрыми печатями.

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