Конфликт Украины с Венгрией: в Раде сказали, когда он разрешится

Разрешение конфликта между Украиной и Венгрией по языковой статье в украинском законе об образовании может произойти до июля, когда состоится саммит НАТО.

В комментарии OBOZREVATEL народный депутат от фракции БПП Оксана Юринец пояснила, что США поможет решить Украине проблему с Венгрией.

"На ассамблее НАТО в Варшаве все 29 стран-членов НАТО и другие страны, которые работают в направлении евроатлантической интеграции в унисон говорили, что не может одна страна использовать большую площадку чтобы шантажом подвергать каким воздействиям отдельные страны, это не принято, недопустимо и никогда не было в истории последнего периода", - сообщила Юринец.

При этом, как говорит нардеп, США присоединились к встрече на уровне министров иностранных дел Венгрии и Украины уже после ассамблеи.

"Очень трудно приводить аргументы, когда их не хочет слышать другая сторона, поэтому здесь не вопрос аргументов, здесь есть немножко другие моменты. Но все страны, которые присутствовали на ассамблее, для них это не понятно, и здесь стоит в контексте уже не Украина, а Венгрия выглядит немного не так, и не понятно как и почему. Потому что это посягательство на национальные интересы Украины", - гласит народная избранница.

Юринец напомнила о прямых слова Столтенберга о том, что языковой вопрос между Украиной и Венгрией надо однозначно закрыть и снять.

"Саммит НАТО будет проведен в июле, просто вопрос в том, чтобы вопрос с Украиной и Венгрией было снято, однозначно, мы ожидаем, что это будет положительное решение. Более того, после подключения всех тех людей, которые об этом публично заявляли, я думаю, что это должно произойти. Я думаю, что убедительные слова Столтенберга, что этот вопрос будет решен, то надеюсь, что мы это услышим и до июля", - добавила она.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил венгерскому коллеге Петеру Сийярто о важности поддержки взаимодействия Украины с НАТО на фоне российской агрессии.