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30 ноября • обновлено в 11:04
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Ясько из "Слуги народа" отреагировала на "лесбийский" скандал: что она сказала

8.1т
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Глава украинской делегации в ПАСЕ, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько отреагировала на "лесбийский" скандал.

Об этом политик написала в Facebook, комментируя фейк, который распространил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

"С юмором и стыдом. Стыдно, что, когда глава "Айдара" Игорь Мосийчук занимается созданием и распространением фейков. Не надо быть со мной знакомым, или когда-то меня увидеть, стоит просто погуглить любое мое фото, чтобы понять, меня нет на этом фото, как бы этого не хотелось Игорю Мосийчуку. Стыдно не только за автора фейка, но и уровня политической культуры обществе в котором такие дешевые атаки всегда находят своего потребителя", – говорится в сообщении.

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Ясько добавила, что ей жаль незнакомых девушек, которых вовлекли в позорную провокацию.

"Я была и остаюсь готовой к информационным атакам. Как только стало известно, что я один из претендентов на пост главы комитета – пошли атаки. Поэтому автор этого и авторы других подобных фейков должны знать – каждой новой своей провокацией вы только делаете меня сильнее", – подчеркнула депутат.

Добавим, что позже Мосийчук ответил на заявление Ясько, написав, что не служил в "Айдаре", а лишь в 2014 году был заместителем добровольческого батальона "Азов". Также прокомментировал скандал с фото.

"В сотый раз повторяю, что мне абсолютно все равно, кто с кем и как спит и живет. Если вы, уважаемая, говорите, что это не вы на фото – я готов вам верить, а если бы это были и вы, то, повторюсь, мне все равно", – написал Мосийчук в своем Телеграм-канале.

Ясько из "Слуги народа" отреагировала на "лесбийский" скандал: что она сказала

Скриншот

Отметим, что Ясько поддержали в сети и разгневались на Мосийчука из-за фейка.

"Честно говоря, не стоит на такую глупость даже реагировать. Если реагировать на каждый подобный фейк, то вам надоест делать посты в Фейсбуке", "Мосийчук – долбень полный", "Он просто завидует! Не обращайте внимания на фейки и провокации", "Стыдно за фейк и его поведение", – поддержали политика в соцсети.

Ясько из "Слуги народа" отреагировала на "лесбийский" скандал: что она сказала

Скриншот

Ясько из "Слуги народа" отреагировала на "лесбийский" скандал: что она сказала

Скриншот

Ясько из "Слуги народа" отреагировала на "лесбийский" скандал: что она сказала

Скриншот

Ясько из "Слуги народа" отреагировала на "лесбийский" скандал: что она сказала

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась фотография поцелуя двух девушек, в одной из которых экс-нардеп Игорь Мосийчук якобы узнал депутата от "Слуги народа" Елизавету Ясько.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Елизавета Ясько Игорь Мосийчук
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа скандалы
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Слуги народа оказались прожженными п и д о р а с а м и и п и д о р а с к а м и))) Которых разоблачает всем известный дырявый чубатый х у е с о с)))
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Grich Lara
Grich Lara
А якби і цілувалась,то це що, впливає якимось чином на політичну роботу,ох і фарисеїв розвелося в Україні,куди не кинь, одні віруючі дурні,невідомо тільки в що,та в кого вірять, мабуть в чарівну паличку Гаррі Поттера
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