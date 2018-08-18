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"Трамп может признать Крым российским": США обвинили в двойной игре

16.6тЧитать новость на украинском

Признание США аннексированного полуострова Крым российской территорией станет страшным ударом по международному праву.

В комментарии OBOZREVATEL американист Николай Белесков заявил, что Штаты могут начать вести двойную игру.

"С одной стороны США будет проводить формальную политику непризнания, с другой стороны - сотрудничать. Нельзя исключать и такой сценарий. Признание Крыма как территории России - это очень страшный удар по международному праву, откроется такой "ящик Пандоры", который неизвестно чем обернется. И в США это понимают, хотя, может, Трамп и не до конца", - объясняет Белесков.

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В случае признания законности оккупации полуострова, на следующий день другие страны могут поступать по примеру РФ, например, Китай захватит японские острова в Восточнокитайском море и заставит закрепить их территориальную принадлежность по принципу Крыму.

"Трамп может признать Крым российским, к сожалению. Конгресс может заблокировать вопрос санкций, они его и заблокировали, но тут может быть двойная трактовка - с одной стороны, Конгресс санкции кодифицирует, то есть лишает президента Трампа права их снимать. С другой стороны, юридически Трамп имеет возможность признать Крым. Разве что тогда Конгрессу нужно принимать новый закон, где будет сказано, что США не признают оккупацию полуострова", - сказал он.

По словам Белескова, все же наихудшим сценарием остается формальное непризнание российского Крыму на фоне сотрудничества двух государств по выгодным для них вопросам.

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"Или еще страшнее - размен Крыма на Донбасс. То есть убедить Россию выйти из Донбасса, а они не будут поднимать вопрос Крыма. Де-юре США его не признает, но де-факто он будет русским", - добавил американист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне текущего года СМИ заявили, что на саммите лидеров G7 Дональд Трамп утверждал, что аннексированный Крым является российским, поскольку все, кто живет на полуострове, говорят на русском.

Позже в Белом Доме дали понять, что не планируют признавать аннексию Крыма Российской Федерацией.

Однако затем в беседе с журналистами Дональд Трамп избежал однозначного ответа на вопрос о том, признают США Крым в составе России.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Персона
Николай Белесков
Место
Украина
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Комментарии
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Печально
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Комментарии на сайте не модерированы
Поротников Анатолий
Поротников Анатолий
Бендер!Ладошки БРЕЙ\!)
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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
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Приходько Егор
Приходько Егор
Крым Российский и это не изменить ни хохлам ни американцам.
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Михайлович Олег
Михайлович Олег
Приходько Егор, так думали, что совок вечно будет, и он сдох под санкциями. Пидорашка наступает на те же грабли. Всему свое время.
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