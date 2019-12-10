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11 декабря • обновлено в 01:45
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"Путин хочет уничтожить Украину до 2024 года": Ярош предложил свой план борьбы с Россией

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Командующий Украинской добровольческой армии, экс-глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что Минские договоренности – это путь в никуда и угроза уничтожения страны.

Об этом он во вторник, 10 декабря, написал на странице в Facebook. Ссылаясь на "информацию из различных источников", бывший нардеп утверждает, что в Кремле якобы существует "план ликвидации Украины до 2024-го года". Поэтому, как отметил Ярош, нужно действовать решительно.

"Выполнение так называемых Минских соглашений – это предательство национальных интересов", – написал он.

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Дмитрий Ярош

Дмитрий Ярош

ВВС

Ярош предложил следующие альтернативы (далее цитируем):

  • расчет не на "гнилую плесень Европ", а на собственные силы украинского народа;

  • быстрое и результативное реформирование сектора национальной безопасности и обороны;

  • создание действенной системы асимметричной защиты Украины от внешних и внутренних угроз;

  • максимальное экономическое развитие Украины;

  • нейтрализация коллаборационных промосковских сил в тылу (политика, информация, экономика, духовное и культурное сферы и т.п.);

  • активизация боевых действий на востоке, с четкой целью: нанесение максимальных потерь врагу, заставляя его к миру на украинских условиях;

  • реализация качественно нового геополитического образа Украины – Балто-Черноморского союза.

Напомним, ранее пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Минские договоренности писал лично вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они были подписаны 5 сентября 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно народный депутат Владимир Крейденко заявил, что Украина уже не сможет отказаться от договоренностей, которые были согласованы во времена Порошенко.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Российско-украинский конфликт Российская военная угроза
Персона
Дмитрий Ярош
Место
Украина
Тег
политика
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Уберите психического
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К. Алла
К. Алла
Кровожадное ничтожество. Ну да, не ты же пойдешь принуждать к миру.
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Кор Павел
Кор Павел
Европа ещё пожелеет что поддерживала украину
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