"Путин хочет уничтожить Украину до 2024 года": Ярош предложил свой план борьбы с Россией

Командующий Украинской добровольческой армии, экс-глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что Минские договоренности – это путь в никуда и угроза уничтожения страны.

Об этом он во вторник, 10 декабря, написал на странице в Facebook. Ссылаясь на "информацию из различных источников", бывший нардеп утверждает, что в Кремле якобы существует "план ликвидации Украины до 2024-го года". Поэтому, как отметил Ярош, нужно действовать решительно.

"Выполнение так называемых Минских соглашений – это предательство национальных интересов", – написал он.

Дмитрий Ярош ВВС

Ярош предложил следующие альтернативы (далее цитируем):

расчет не на "гнилую плесень Европ", а на собственные силы украинского народа;

быстрое и результативное реформирование сектора национальной безопасности и обороны;

создание действенной системы асимметричной защиты Украины от внешних и внутренних угроз;

максимальное экономическое развитие Украины;

нейтрализация коллаборационных промосковских сил в тылу (политика, информация, экономика, духовное и культурное сферы и т.п.);

активизация боевых действий на востоке, с четкой целью: нанесение максимальных потерь врагу, заставляя его к миру на украинских условиях;

реализация качественно нового геополитического образа Украины – Балто-Черноморского союза.

Напомним, ранее пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Минские договоренности писал лично вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они были подписаны 5 сентября 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно народный депутат Владимир Крейденко заявил, что Украина уже не сможет отказаться от договоренностей, которые были согласованы во времена Порошенко.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!