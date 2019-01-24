''Янукович 2.0'': кандидата в президенты Украины подловили на краже шапок в Давосе

Кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко в Давосе (Швейцария) набрал бесплатных шапок, которые распространялись на улице.

"Я бы не был Шевченко, чтобы не провернул "шапочные махинации" ради друзей. Проснулся в 6 утра и пошел за шапками, но уже на этот час желающих стать счастливыми обладателями великолепной голубой шапочки было довольно много. Отстояв в очереди я взял сразу четыре шапки, больше совесть не позволила. Отошел 10 метров и понял, что мало взял. Вернулся взять еще, но не тут то было", — рассказал он на странице в Facebook.

Политика остановил охранник, так как не предусматривалось, чтобы один человек брал несколько головных уборов.

"Неизвестно откуда появился охранник и едва меня не арестовал. Сказал, что я взял достаточно много. А я бы не был украинцем, если бы не возразил ему и развернул ситуацию в свою пользу. В результате сложных дипломатических переговоров "позволил" мне взять еще одну шапку, но при условии, что он этого "не видит". Он демонстративно отвернулся, а я типа украдкой взял шапку", — добавил Шевченко.

Игорь Шевченко, Facebook

Пользователи посчитали такой поступок Шевченко позорным и резко высказались на этот счет.

"Позорище", "Янукович 2.0, хорошо хоть не ондатровые. Клептоман мелкий", "Это полное дно!", "Российские туристы вывозят туалетную бумагу из турецких отелей, а украинский кандидат в президенты — шапки из Давоса", "Янукович тоже воровал шапки, история повторяется?" — прокомментировали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Давосе проходит экономический форум, он начался 22 января и продлится до 25 января. Главная тема встречи – "Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции".

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