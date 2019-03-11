У нас президент виноват во всем: от отсутствия дорог до отсутствия эрекции.

Все остальные претенденты значительно лучше! Даже те, кого мы знаем, как облупленных по газовым схемам, например.

В тысячепятисотый раз обьясняю: я не агитирую за Петра. Я ни за кого не агитирую. Вообще. Голосуйте хоть за Каплина. Ваш выбор - ваша ответственность.

Со следующим президентом будет то же самое - вражина, падла, ворюга, гэть! Увидите. Национальный вид спорта - попробуй угоди. Пока никому угодить не удалось, но это теоретически возможно.

Найдете кого-то без Томоса, Рошена и прочих излишеств. В чем его обвинять определите по ходу. Может, у него хрен будет кривой, может глаз будет косить. То такое... разберетесь.

Просто учтите, что если ваше голосование против кого-то, а не за лучшего, по вашему мнению, кандидата, то это заранее проигранный вариант.

Так сказать, дорога разочарований.

Протестное голосование - это путь в никуда.

Никогда не получишь ничего лучшего, если голосуешь так. Это заканчивается Януковичем. Вам понравилось? Можем повторить!

Новости Чому я голосуватиму за Петра Порошенка

Голосуйте за программу, требуйте ее выполнения. Вы хоть одну программу читали?

Я тут недавно получал для мамы инсулин, общнулся с прослойкой пенсионеров. Давно не общался, подзабыл как мыслит публика со скамеечек возле подъездов.

Порошенко - он Порошенко по жене, вообще он Курцман или Ваксман. 100%. Известно точно. Нами правят эти самые - Курцманы. Не украинцы. Воруют, с*ки. И украинцы воруют, но те - вообще. Видели, как Порошенко с нее шапку снял? И еще за нос ущипнул? Вот! То-то же! Это все они! Курцманы - Вальцманы! А эта Супрун! Это же американская подстилка! Как мы по интернету к врачу записываться будем? Кругом враги!

Мне интересно, чем мы все от них отличаемся? Мыслим глубже?)))

Ну, да. Верится с трудом.

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