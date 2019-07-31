Я по поводу вчерашнего выступления Никиты Потураева перед абитуриентами ускоренных парламентских курсов.

Как некогда сказал Иешуа Га-Ноцри: Правду говорить легко и приятно, прокуратор!

Абсолютное большинство из тех, кто сейчас проходит курс молодого бойца в Трускавце, как, впрочем, и те, кто остался дома, в уверенности, что все знает, а козел и так ухвачен за бороду, никогда бы не выиграли выборы даже на должность старшего помощника младшего дворника в ассенизационном обозе при холерных бараках.

Ни при каких обстоятельствах.

Обучение в Трускавце "Слуги народа" NewsOne

Убрать зеленый бейджик и дальше можно сразу закапывать.

Выборы для своей команды выиграл Зеленский. Лично.

Парламентские выборы выиграла Команда Зеленского. Главное слово здесь "Зеленского", а совсем не "команда".

Если бы на дырявое, мятое ведро нацепили стикер Слуга Народа, у него были все шансы набрать большинство голосов.

Я не обсуждаю рациональность или разумность такого принципа выбора законодательной власти, я просто констатирую факт.

И поддерживаю слова Потураева.

Те, кто там вчера надувался в обидах, фыркал и рассказывал о собственной значимости в предвыборной борьбе - люди с распухшим самомнением.

Во-первых, потому, что предвыборной борьбы на парламентских не было. Нацепил зелененькое? Поздравляем, вас избрали!

Во-вторых, потому, что не способны оценить свой вклад в победу реально. Такого количества людей, у которых не было шанса даже подойти к порогу Рады, причем, для некоторых вполне заслуженно, среди победителей никогда не было.

В-третьих, потому что если унять амбиции, то запрос избирателей и был на “политическое ничто“, так как "политическим чем" они уже наелись.

Да, на сегодня те, кого натаскивают в Трускавце - политический ноль. Они никто и имя им никак. Вне зависимости от карьеры до этих выборов. И тех из них, кого это удивляет и обижает, всех этих “взрослых и серьезных пацанов", нужно сразу гнать метлой, чтобы потом не пришлось выкорчевывать с кровавыми корнями.

Умение реально посмотреть на себя в новых обстоятельствах, дано не каждому. Так что вчерашняя речь Никиты - это тест на вменяемость, не более того.

И, что важно, это чистая правда.

Победу депутатам ЗЕ принесли на блюдечке с зеленой каемочкой, и это было не их блюдечко.

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