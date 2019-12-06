Ну це свято конституційного невігластва якесь.

То один з очільників команди Зеленського призначає в країні "суботні" вибори 31 жовтня 2020 року, замість визначеного дня статтею 141 Конституції "в останню неділю жовтня п‘ятого року повноважень", тобто 25 жовтня 2020 року;

то Президент обіцяє ініціювати земельний Референдум;

то політики та громадськість вимагають від Президента "невідкладно оголосити Всеукраїнський референдум"...

Ну прямо кращі представники Трускавецької школи конституційного права.

Отож, коротенько, що з цього питання каже Конституція України:

Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається ВР або Президентом відповідно до їх повноважень, встановлених цією Конституцією.

Аналізуємо повноваження:

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:

2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73 цієї Конституції( з питання про зміну території України).

Стаття 106. Президент України:

6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою.

Спеціально не чіпаємо тут історію з можливістю змін до розділів 1, 3 і 13 Конституції, які потребують затвердження всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом.

Нині обговорюється можливість самостійного ініціювання земельного Референдуму Президентом. Одразу відповім – це неможливо!

Президент має право і обов‘язок ( дивись рішення КС від 15.10.2008 року) проголосити земельний всеукраїнський референдум лише за народною ініціативою.

Тобто у відповідності з статтею 72 Конституції потрібна вимога не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.

Як це зробити:

нарешті ухвалити Закон про Всеукраїнський референдум, який визначає порядок проведення референдуму за народною ініціативою.

А вже потім зареєструвати в ЦВК ініціативну групу і зібрати підписи не менш як 3 мільйонів громадян ...і вимагати від Президента проголосити Референдум!

Тому нинішні ініціативи і вимоги невідкладного проведення Референдуму на користь тих, хто від 28 червня 1996 року не мав бажання чи можливості вивчити Основний Закон України!

П.С. Окрема тема про потрібність Референдуму щодо права іноземців на купівлю землі сгпризначення. Вважаю, що більше мільярда референдумних гривень краще зекономити для освіти, охорони здоров‘я і культури, бо нині більше 80 відсотків громадян України проти такого права. І переконаний, така позиція у найближчі роки не зміниться!

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!