Ще один міністр, тепер вже юстиції, почав плакатися, що він і його діти ледь животіють на зарплату в 30-40 тисяч.

До цього міністр економіки повідомив, що всі зароблені в уряді гроші витрачає на таксі, а міністерка освіти взагалі мріє про нормальну зарплатню тракториста, а не свою мізерну...

Вожді депутатських слуг народу вимагають хоча б до 100 тисяч підтягти народну винагороду, бо жити за нинішні більш як 20 тисяч гривень зарплати, 38 тисяч - на конверти, біля 40 - на помічників, 20 - на оренду "тещиних" квартир... є чистою зневагою для правдивого служіння народу.

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Між іншим, нагадую, що хоч наша команда "Рідної країни" домоглася скорочення бюджетного фінансування парламентських партій вдвічі, але кілька сотень бюджетних мільйонів таки піде на різноманітні партійні справи: реклама, експерти, блогери. Й не здивуємося, якщо і тут віднайдемо, як і серед помічників депутатів - родичів та колег по бізнесу.

Свій до свого по наше - так би мовити!

Єдиний оптиміст в Уряду - це Прем‘єр Гончарук, який переконаний, що із зміцненням гривні громадяни стали багатшими!

От лишень біда, що члени його уряду і депутати більшості цього очевидного факту не розуміють!

Про пенсії і зарплати народу в бюджеті-2020 промовчу, бо про слуг треба спочатку подбати!!!

П.С. Радий, що хоч колишіх борців за гідні зарплати депутатів - депутатів-єврооптимістів нинішня влада вигідно прилаштувала!

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