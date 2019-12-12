Ще один міністр, тепер вже юстиції, почав плакатися, що він і його діти ледь животіють на зарплату в 30-40 тисяч.
До цього міністр економіки повідомив, що всі зароблені в уряді гроші витрачає на таксі, а міністерка освіти взагалі мріє про нормальну зарплатню тракториста, а не свою мізерну...
Вожді депутатських слуг народу вимагають хоча б до 100 тисяч підтягти народну винагороду, бо жити за нинішні більш як 20 тисяч гривень зарплати, 38 тисяч - на конверти, біля 40 - на помічників, 20 - на оренду "тещиних" квартир... є чистою зневагою для правдивого служіння народу.
Між іншим, нагадую, що хоч наша команда "Рідної країни" домоглася скорочення бюджетного фінансування парламентських партій вдвічі, але кілька сотень бюджетних мільйонів таки піде на різноманітні партійні справи: реклама, експерти, блогери. Й не здивуємося, якщо і тут віднайдемо, як і серед помічників депутатів - родичів та колег по бізнесу.
Свій до свого по наше - так би мовити!
Єдиний оптиміст в Уряду - це Прем‘єр Гончарук, який переконаний, що із зміцненням гривні громадяни стали багатшими!
От лишень біда, що члени його уряду і депутати більшості цього очевидного факту не розуміють!
Про пенсії і зарплати народу в бюджеті-2020 промовчу, бо про слуг треба спочатку подбати!!!
П.С. Радий, що хоч колишіх борців за гідні зарплати депутатів - депутатів-єврооптимістів нинішня влада вигідно прилаштувала!
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.