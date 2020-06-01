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1 июня • обновлено в 10:41
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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Як вони разом парламентську перемогу зробили прокурорською/президентською зрадою

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Лише глухий не чув, а сліпий не бачив владних переможних реляцій про історичну подію, на яку чекало людство – скасування депутатської недоторканності!

І от в Конституції від 1 січня 2020 року вже немає сумно відомого 3 абзацу статті 80 Конституції про обов’язковість згоди Верховної Ради на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт депутатів.

Отож, пройшла зима, закінчилася весна, а вже 2 генпрокурори не зареєстрували жодного кримінального провадження щодо жодного з народних депутатів. Бо, як я і попереджав, процедуру відкриття кримінальних справ щодо нардепів зробили ще більш складною, або як каже Зеленський – хитрозробленою.

Якщо при попередніх "злочинних владах" прокуратура мала право вносити відомості про вчинення кримінальних правопорушень народними депутатами й вести досудове слідство, а вже потім звертатися до ВР за згодою на затримання, обшук, арешт, то нині навіть реєстрація справи для досудового розслідування можлива лише за згоди Генпрокурора. А оскільки у нас всі Генпрокурори – президентські, то розрекламована перемога, яка стала зрадою, це перш за все – відповідальність Президента.

Нагадаю, як Зеленський хвалився Трампу, що Генпрокурор Рябошапка -100% президентський, то тоді Венедіктова – напевно вже 200% ЗЕ-прокурор!

Отож, весна посадок корупціонерів і депутатів "успішно завершилася"! З першим днем літа!

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Автор
Николай Томенко Николай Томенко
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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