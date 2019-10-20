Отож, 18 жовтня 255 депутатів дали зелене світло проекту бюджету на 2020 рік від Уряду Гончарука і ухвалили висновки та пропозиції бюджетного комітету щодо подальшої роботи над ним.

Схвалили концепцію фінансово-економічного життя для українського народу в 2020 році 239 депутатів із Слуги народу, 17 депутатів - колишніх членів партій Януковича, Порошенка, Кличка, Яценюка, Коломойського з депутатської групи "За майбутнє" та один депутат з фракції Тимошенко.

Новости Як парламент і Уряд наслідують масонські ложі

Що нового підтримали 255 депутатів у порівнянні з першою версією бюджету:

- збільшення доходів бюджету ( для прикладу на 20% - 19.1 млрд грн. лише з податку на прибуток підприємств?!);

- рекомендували збільшити розміри соціальних стандартів для людей;

- збільшили видатки на утримання Верховної Ради на 227 мільйонів 822 тисячі 6 гривень і таким чином утримання парламенту вперше в історії України досягне суми 2 мільрди 201 мільйон 218 тисяч 3 гривні?!

Нагадаю, що в 2015 році ВР нам обходилася в 700 мільйонів 581,5 тисяч гривень, а вже в 2019 - 1 мільярд 970 мільйонів 346,7 тисяч гривень.

Нині ж депутати "знесли дах" 2 мільярдної позначки!

Тепер про ще одну грошову справу з бюджетним фінансуванням партій.

Як відомо, після активної підтримки петиції нашої команди "Рідної країни" щодо скасування бюджетного фінансування партій, Президент запропонував Законопроект, який був ухвалений і вже набув чинності та відповідно заощадив бюджеиу біля 300 мільйонів гривень лише в 2020 році ( тепер кошти не отримають партії, які набрали від 2 до 5 відсотків - це партії Гройсмана, Кернеса, Шарія, Ляшка... та отримають вдвічі менше нинішні парламентські партії).

Проте, ці ж таки партії Зеленського, Порошенка, Бойка-Медведчука, Тимошенко і Вакарчука отримають лише в 2020 році 467,3 мільйони на відшкодування витрат на передвиборчу агітацію - тобто обманювали вони на виборах громадян за гроші цих же громадян!

І найсумніше, передбачено ще майже 300 мільйонів коштів платників податків на статутну діяльність цих партій (читай політичну рекламу на своїх же телеканалах)?!

Пропоную мільярдерам і мільйонерам із цих партій, які й так збільшили видатки на своє утримання до 2 мільярдів 201 мільйона лише у ВР, відмовитись від цих бюджетних коштів на користь армії, освіти, охорони здоров‘я, культури та спорту! (Таке право Закон передбачає!)

П.С. Фінансування інших владних структур, як то офіс Президента майже на мільярд чи Державного управління справами (ДУСі) майже на 2.5 мільярди - окрема сумна історія.

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