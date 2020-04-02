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2 апреля • обновлено в 16:26
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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Як Єрмак “п`яту владу” у чесності переконував

5.3т
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Відбувся довгоочікуваний онлайн-брифінг очільника офісу Зеленського – Єрмака. Він намагався віднайти поважні аргументи замовності й антидержавності звинувачень на адресу брата щодо можливого продажу державних посад. Між іншим, чому Єрмак назвав журналістів "п‘ятою", а не четвертою владою, як загальноприйнято, прочитав в інеті аргументоване пояснення такого українського варіанту розподілу влади: законодавча, виконавча, судова, Аваков і журналісти. Тепер по порядку.

Андрій Єрмак

Андрій Єрмак

Правова складова оприлюднення записів. Нагадаю, що у свій час, наша боротьба з темниками Медведчука та владною цензурою завершилася ухваленням низки Законів, серед яких і норма про законність оприлюднення суспільно значимої інформації, якщо право громадськості знати цю інформацію переважає право власника на її захист!

Як автор Закону, переконаний, що зібрана у будь-який спосіб інформація про політичну корупцію є суспільно значимою і журналісти чи депутати мають повне право її оприлюднювати. Політична складова. Світова практика звинувачень у корупції високопосадовців, у даному випадку йдеться про родину фактично віце-президента України, вимагає обов‘язкову відставку, щонайменше на час розслідування звинувачень.

Етнонаціональна складова. Єрмак у своїй системі аргументів вжив, як на мене недозволений аргумент, й почав лякати українців справжнім прізвищем та в цьому контексті натяком на національність Гео Лероса (Курехян Георг Багратович)?! Ми ж не вимагаємо забрати депутатський мандат у Абрахамії Давида Георгієвича, за те, що він втік з Абхазії й лише в 2015 році змінив грузинське громадянство на українське чи критикуємо Президента Зеленського за його недолугі й часом антидержавні дії, а не тому що він єврей…

Корупційна складова. Єрмак всіляко намагався перевести перевірку правдивості фактів торгівлі державними посадами своїм братом і К., на якусь масонську змову проти нього, Зеленського і влади загалом. Мовляв, це відбулося невипадково, саме напередодні важливої сесії ВР!

Я так розумію, що за законами формальної логіки тепер можна продавати державні посади напередодні важливих засідань ВР й не оприлюднювати інформацію про владну корупцію, щоб не зірвати голосування?!

І насамкінець у мене запитання до Президента: а що там було у Вашій передвиборчій програмі та виборчих обіцянках про "весняні посадки владних корупціонерів" та про 10 відсотків викривачам розкрадання державного майна та корупційних оборудок в країні?

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Автор
Николай Томенко Николай Томенко
Персоны
Андрей Ермак Гео Лерос
Место
Украина
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Всю власть ЗЕ на Ростов отправить на пмж к Януковощу.
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