Передісторія питання.

Партії, які нами керують останні роки, у свій час вирішили забезпечити собі фінансування за рахунок наших бюджетних грошей. Команда "Рідної країни" ініціювала петицію, яку активно підтримала громада і в результаті нам вдалося забрати у партій майже 500 мільйонів гривень на рік!

Проте, підтримавши нашу ініціативу лише на половину, Зеленський і “Слуга народу” залишили фінансування для 5 партій (Зеленського, Медведчука, Порошенка, Тимошенко і Вакарчука) у сумі 283, 2 мільйони на рік, з яких 140 млн. 577,5 тисяч гривень- Слуга народу, партія Медведчука – 42 538,1; партія Тимошенко – 26 666,1; партія Порошенка – 26 410,95 і партія Вакарчука – 18 985,15.

Партійне меценатство.

З настанням карантину та необхідності визначення як головного пріоритету – захисту здоров‘я людей "Рідна країна" та активна громадськість виступила з вимогою до партій відмовитися від наших бюджетних грошей на користь боротьби з коронавірусом.

Зеленський, Разумков, Корнієнко, тобто всі три керівники держави і партії, радо відгукнулися на нашу вимогу і пообіцяли відмовитися від своїх 140 мільйонів 577 тисяч 5 гривень для охорони здоров‘я.

Правові проблеми.

Але тут виявилися певні правові проблеми. НАЗК роз‘яснило, що норма пункту 8 статті 17-3 Закону "Про політичні партії" дозволяє відмовитися від фінансування лише на весь період перебування партії у ВР. Звісно, наші владні й опозиційні парламентські партії ще не стали наскільки народними, щоб відмовитися від всього 5-річного фінансування. А відмову від річного фінансування партією законодавство не передбачило?!

Як роз‘язати цю проблему?

Вихід із ситуації, коли партія-коаліція хоче повернути народу 140 мільйонів 577,5 тис. гривень, але не може, розв’язується просто. На найближчому позачерговому засіданні ВР достатньо внести зміну до Закону "Про політичні партії" із одного слова – "річного". Таким чином, у статті 17-3 та статті 17-8 буде передбачена можливість партій "про відмову від річного державного фінансування"!

Висновок.

Переконаний, що щирі прагнення керівників держави допомогти власному народу будуть нарешті реалізовані, а інші партії – Порошенка, Медведчука, Тимошенко і Вакарчука радо підтримають своїх колег по парламенту.

П.С. Однак може бути й інший розвиток подій.

Партії залишать наші майже 300 мільйонів гривень собі й за рахунок цих бюджетних коштів будуть нас вітати своєю партійною рекламою вже на Великдень.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал