"Я виновен": Порошенко назвал свои главные ошибки на посту президента

Пятый президент Украины Петр Порошенко считает, что главной причиной его низких рейтингов стало то, что он сконцентрировал внимание на болезненных, но нужных реформах, а не на искусственном поддержании электоральных симпатий.

Такое мнение он высказал в интервью "Украинской правде", заявив, что считает себя не просто политиком, а государственным деятелем.

"Я человек, который эти пять лет не боролся за рейтинги, потому что это совершенно разные вещи. Говорят, что политик борется за рейтинг, а государственный деятель борется за то, чтобы изменить государство. Я точно отношу себя к государственным деятелям. Если бы я каждый свой шаг измерял ругательствами в ФБ или процентами рейтинга, ни одна из реформ не прошла бы. Ни одна! Потому что большинство реформ непопулярны. И это та цена. Если бы перед г-ном Зеленским сейчас стояла Украина 2014...", – сказал Порошенко, подчеркнув, что может сказать, в чем виноват.

Петр Порошенко УП

"Я вам пытаюсь объяснить свою позицию. Вы пытаетесь прицепить мне комплекс вины. Если вам для интервью очень нужно, чтобы Порошенко что-нибудь нашел и сказал, что я виноват, то я виноват. В коммуникационной политике. Это было слабое место. В том, что мы не защитились от российской информационной агрессии. Это было слабое место. В том, что мы не защитились и вы не защитились от фейковых новостей. Потому что у нас не было механизма, мы были не готовы к тому, что Россия будет использовать демократические инструменты для борьбы против демократии. Я виноват. Ибо на мне лежал вопрос безопасности. Я вам сказал, что у меня были ошибки и были успехи в кадровой политике. Но если брать то, что сделано, то я горжусь тем, что сделано, несмотря на ошибки", – заключил пятый президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко объяснил почему "Европейская солидарность" заняла четвертое место на выборах в Верховную Раду.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал