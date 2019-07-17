"Я верю!" Известный продюсер Кондратюк поддержал "Голос" Вакарчука

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк поддержал партию Святослава Вакарчука "Голос".

Ролик с его заявлением по этому поводу разместили на странице политсилы в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кондратюк заявил, что поддерживает "Голос" в том числе и потому, что хочет, чтобы член парии и шоумен Сергей Притула стал депутатом.

Кондратюк, Вакарчук и Притула

"А я в 2020 году провел Национальный отбор на Евровидение. Сергей, давай, я в тебя верю", – добавил продюсер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Притула рассказал о своем вступлении в партию "Голос" и о том, почему попросил Вакарчука поставить его аж 30 номером в списке.

Также он не исключил создания коалиции с партией "Слуга народа", но в то же время признался, чего опасается политсила Вакарчука.

В свою очередь писатель Сергей Жадан заявил, что видит Притулу спикером Верховной Рады.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!