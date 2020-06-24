"Я тебе не сосна": в таких футболках обязаны прийти в ВР все женщины СН
Арахамию и Корниенко поймали за пикантным разговором о коллеге из СН
Корабельная Сосна.
Ты - женщина.
Ты - депутат.
Ты - член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.
Ты - глава підкомітету з питань тарифного та нетарифного регулювання.
Где твоё достоинство?
Ты зачем этих конченых оправдываешь?
Ты зачем глотаешь по доброй воле порцию этих унижений?
Ты зачем в свои почти 42 года выставляешь себя ничтожеством?
Эти два заплывших Ален Делона.
Тебя - женщину, превратили в бабу
Тебя - женщину, обсуждают как кобылу.
Тебя - женщину, прировняли то ли к бревну, то ли к проституке.
Они не обсуждают твой ум.
Они не обсуждают твоё образование.
Они не обсуждают твой профессионализм.
Они обсуждают твой тюнинг.
Именно в таких футболках обязаны прийти в сессионный зал ВР все женщины СН. Если у мужиков этой Фракции нет яиц публично признаться и извиниться.
И если это не сделает сама героиня, то такую футболку обязана публично надеть жена президента.
Ау! Там в Дурдоме.
Вы не корабельные сосны.
Вы не рабочие бабы.
Не молчите.
Напоследок.
Мне грустно, что мудрый украинский народ выбрал это отребье нашей общей властью и продолжает ждать от этих чучел исполнения своих мечт.
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