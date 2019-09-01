"Я советуюсь с ней": Зеленский откровенно рассказал об отношениях с женой

Президент Украины Владимир Зеленский часто советуется со своей женой Еленой по сложным вопросам.

Об этом он сказал в интервью актеру Станиславу Боклану по поводу 100 дней пребывания на должности. Зеленский отметил, что первой леди до сих пор дискомфортно из-за внимания, которое ей уделяют СМИ.

Зеленский рассказал о жене Елене

"Она не любит, когда о ней говорят. Даже когда хорошо говорят о ней в соцсетях, она не любит столько внимания. Ей сложно, потому что она очень ответственный человек, мне кажется, что даже ответственнее, чем я, потому что она каждую деталь разбирает", - сказал Зеленский.

"Я советуюсь с ней, говорю откровенно, с очень сложных вопросов, потому что у нее очень трезвая мысль. Каждому человеку нужны люди, которые говорят правду. Нужно быть в теплой ванне, особенно, когда ты президент Украины, или любая другая ответственная должность, это очень важно", - добавил он.

Елена Зеленская скриншот

Владимир Зеленский скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, также Зеленский признался, как изменились его отношения с родителями после избрания президентом Украины.

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