"Я сам буду решать!" Зеленский разозлился из-за Вакарчука

Известный украинский актер, ведущий и руководитель студии "95 квартал" Владимир Зеленский открестился от поддержки певца Святослава Вакарчука на выборах президента Украины в 2019 году.

На своей странице в Facebook комик опубликовал обращение к украинцам, где обиженным тоном заявил: он сам будет решать, кому и как помогать (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Мне немного испортили настроение различные интернет-издания и газеты, которые напечатали, что Зеленский неожиданно поддержал Славу Вакарчука и сказал, что сам не идет в президенты. Это действительно правда – это было неожиданно, неожиданно даже для меня", - прокомментировал ведущий новость OBOZREVATEL.

При этом Зеленский назвал Вакарчука "крепким парнем с ножками", намекая, что лидер "Океана Ельзи" может справиться и без его помощи.

"Во-первых, мне кажется, что парень он крепкий, и как-то сам может поддержать свое тело, и моя помощь ему не нужна. А во-вторых, мне казалось, что в нашей стране нужно поддерживать стариков и детей. А все остальные могут, как мне кажется, своими ножками", - отметил актер.

"И впредь я своими ножками буду ходить туда, куда мне хочется. И сам буду решать, в чем участвую, в чем не участвую и кого я поддерживаю", - добавил шоумен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июня Зеленский обратился к Вакарчуку с неожиданным предложением. Украинцы предположили, что речь идет об объединении перед президентскими выборами. Позже Зеленский в одном из интервью заверил, что не будет и никогда не собирался участвовать в политической гонке.

Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский Коллаж Обозревателя

Отметим, что согласно данным последних соцопросов, Зеленского на выборах президента Украины готовы поддержать 7-8% избирателей.