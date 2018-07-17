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"Я сам буду решать!" Зеленский разозлился из-за Вакарчука

3.7тЧитать новость на украинском

Известный украинский актер, ведущий и руководитель студии "95 квартал" Владимир Зеленский открестился от поддержки певца Святослава Вакарчука на выборах президента Украины в 2019 году.

На своей странице в Facebook комик опубликовал обращение к украинцам, где обиженным тоном заявил: он сам будет решать, кому и как помогать (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Мне немного испортили настроение различные интернет-издания и газеты, которые напечатали, что Зеленский неожиданно поддержал Славу Вакарчука и сказал, что сам не идет в президенты. Это действительно правда – это было неожиданно, неожиданно даже для меня", - прокомментировал ведущий новость OBOZREVATEL.

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При этом Зеленский назвал Вакарчука "крепким парнем с ножками", намекая, что лидер "Океана Ельзи" может справиться и без его помощи.

"Во-первых, мне кажется, что парень он крепкий, и как-то сам может поддержать свое тело, и моя помощь ему не нужна. А во-вторых, мне казалось, что в нашей стране нужно поддерживать стариков и детей. А все остальные могут, как мне кажется, своими ножками", - отметил актер.

"И впредь я своими ножками буду ходить туда, куда мне хочется. И сам буду решать, в чем участвую, в чем не участвую и кого я поддерживаю", - добавил шоумен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июня Зеленский обратился к Вакарчуку с неожиданным предложением. Украинцы предположили, что речь идет об объединении перед президентскими выборами. Позже Зеленский в одном из интервью заверил, что не будет и никогда не собирался участвовать в политической гонке.

Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский

Коллаж Обозревателя

Отметим, что согласно данным последних соцопросов, Зеленского на выборах президента Украины готовы поддержать 7-8% избирателей.

Читайте все новости по теме "Выборы президента Украины 2019" на Обозревателе.

Тема
Выборы президента Украины 2019
Персоны
Владимир ЗеленскийСвятослав Вакарчук
Место
Украина
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Тупорылым рашашвайн информации на два месяця отсасывания: “че там у хохлов”
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Тупорылые свинопасы, кого пендосы назначат, тот и победит на выборах. Если в Вашингтоне сочтут, что Питюня качественно справляется с утилизацией рагулей, станет он "харантом" на второй срок.
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