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"Я поняла, почему он любил Украину": вдова Маккейна выступила с трогательным заявлением

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Синди Маккейн, вдова американского сенатора Джона Маккейна, посетила Украину в составе миссии наблюдателей на выборах президента.

На своей странице в Twitter она отметила, что этой поездкой хочет почтить память мужа, который бесконечно любил Украину.

"Считаю, что нет лучшего способа отметить доработок моего мужа, как продемонстрировать постоянную поддержку свободы в стране, о которой так глубоко заботился мой муж. Для меня честь быть в составе миссии наблюдателей от Международного республиканского института", — написала Маккейн.

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Она добавила, что покойный сенатор был сторонником украинцев в их борьбе за свободу и поддерживал Революцию Достоинства.

"Он назвал Евромайдан "одним из самых трогательных событий, которые я когда-то имел... Я никогда не видел подобного тому, чему мы стали свидетелями". Теперь я понимаю, почему он любил Украину", — написала Синди Маккейн в соцсети.

"Я поняла, почему он любил Украину": вдова Маккейна выступила с трогательным заявлением

Напомним, Джон Маккейн жестко критиковал политику Кремля относительно Украины. После его смерти сторонники политики РФ открыто назвали политика врагом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 марта в Киев прибыли три сенатора и двое членов Палаты представителей США. Они намерены провести переговоры с украинскими чиновниками и представителями американского бизнеса о партнерстве между двумя государствами.

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Персона
Джон Маккейн
Место
Украина
Теги
СШАвыборы в УкраинеВыборы ПрезидентаВыборы 2019политика
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