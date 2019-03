"Я поняла, почему он любил Украину": вдова Маккейна выступила с трогательным заявлением

Синди Маккейн, вдова американского сенатора Джона Маккейна, посетила Украину в составе миссии наблюдателей на выборах президента.

На своей странице в Twitter она отметила, что этой поездкой хочет почтить память мужа, который бесконечно любил Украину.

"Считаю, что нет лучшего способа отметить доработок моего мужа, как продемонстрировать постоянную поддержку свободы в стране, о которой так глубоко заботился мой муж. Для меня честь быть в составе миссии наблюдателей от Международного республиканского института", — написала Маккейн.

Она добавила, что покойный сенатор был сторонником украинцев в их борьбе за свободу и поддерживал Революцию Достоинства.

"Он назвал Евромайдан "одним из самых трогательных событий, которые я когда-то имел... Я никогда не видел подобного тому, чему мы стали свидетелями". Теперь я понимаю, почему он любил Украину", — написала Синди Маккейн в соцсети.

