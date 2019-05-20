"Я иду в парламент!" Гройсман сделал заявление об участии в выборах

Премьер-министр Владимир Гройсман, который решил уйти в отставку, заявил о твердом намерении участвовать в предстоящих выборах в Верховную Раду Украины.
Подробностями поделился он в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
"Я принял решение: я буду участвовать в парламентской кампании", – сказал премьер-министр.
Владимир Гройсман
Скриншот из видео
"Я должен закончить децентрализацию. Я должен усилить рост экономики. Мне нужно закончить реформу медицины, чтобы люди понимали, что от нее уже есть результат", – пояснил он мотивы своего решения.
При этом, Гройсман не уточнил, пойдет ли в парламент со своей политической силой или объединит с кем-то усилия.
Все подробности политик пообещал раскрыть до конца недели после инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гройсман неоднократно заявлял, что планирует участвовать в парламентских выборах и активно собирает свою команду.
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