"Я иду в парламент!" Гройсман сделал заявление об участии в выборах

Премьер-министр Владимир Гройсман, который решил уйти в отставку, заявил о твердом намерении участвовать в предстоящих выборах в Верховную Раду Украины.

Подробностями поделился он в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Я принял решение: я буду участвовать в парламентской кампании", – сказал премьер-министр.

Владимир Гройсман Скриншот из видео

"Я должен закончить децентрализацию. Я должен усилить рост экономики. Мне нужно закончить реформу медицины, чтобы люди понимали, что от нее уже есть результат", – пояснил он мотивы своего решения.

При этом, Гройсман не уточнил, пойдет ли в парламент со своей политической силой или объединит с кем-то усилия.

Все подробности политик пообещал раскрыть до конца недели после инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гройсман неоднократно заявлял, что планирует участвовать в парламентских выборах и активно собирает свою команду.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!