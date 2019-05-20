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"Я иду в парламент!" Гройсман сделал заявление об участии в выборах

3.2тЧитать материал на украинском

Премьер-министр Владимир Гройсман, который решил уйти в отставку, заявил о твердом намерении участвовать в предстоящих выборах в Верховную Раду Украины.

Подробностями поделился он в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Я принял решение: я буду участвовать в парламентской кампании", – сказал премьер-министр.

Новости
Гройсман уходит в отставку: опубликован документ

Владимир Гройсман

Владимир Гройсман

Скриншот из видео

"Я должен закончить децентрализацию. Я должен усилить рост экономики. Мне нужно закончить реформу медицины, чтобы люди понимали, что от нее уже есть результат", – пояснил он мотивы своего решения.

При этом, Гройсман не уточнил, пойдет ли в парламент со своей политической силой или объединит с кем-то усилия.

Все подробности политик пообещал раскрыть до конца недели после инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гройсман неоднократно заявлял, что планирует участвовать в парламентских выборах и активно собирает свою команду.

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Читайте все новости по теме "внеочередные выборы в Раду" на OBOZREVATEL.

Тема
внеочередные выборы в Раду
Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Теги
Кабинет министров УкраиныВерховная Рада Украины
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Комментарии на сайте не модерированы
Иванов Петр
Иванов Петр
"Я должен закончить. Я должен усилить. Мне нужно закончить."- А что мешало раньше?
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1
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Иванов Петр, а что обычно мешает плохому танцору?
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0
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Достижения Гройсмана . Тарифы ,Медрэхворма , Баржи с кавунамы
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