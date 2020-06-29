'Я достал Укроборонпром!' Кучер потребовал от госконцерна выполнения обещаний

В Харькове во время первого всеукраинского съезда авиастроителей глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер резко высказался в адрес государственного концерна "Укроборонпром" и потребовал выполнения обещаний, которые касаются, в первую очередь, выплаты зарплат сотрудникам харьковского авиационного завода.

"В Киеве я уже обошел все кабинеты с этим вопросом. Обсудил его с Премьер-министром. Обсудил с Президентом. Достал Укроборонпром, которому Президент дал поручение выплатить зарплату работникам ХАЗа. Небольшая часть (4 млн грн) была перечислена предприятию. Это лучше, чем ничего, но на фоне общей задолженности это очень и очень мало", – заявил Алексей Кучер.

Кроме зарплат на заводе ХАЗ есть ещё ряд проблем, которые обязан решать Укроборонпром, но пока все они остаются без внимания концерна:

"Кроме зарплат, к Укроборонпрому у меня простые вопросы: когда будет программа развития? Когда орган управления в конце концов включится в процессы восстановления самолетостроения? Ответа нет. Обещают, что в течение месяца состоится подписание определенных контрактов и заказ на 13 самолетов. Почему не раньше? Ответа тоже нет.

Лично я уже разуверился в этих обещаниях. Президенту пообещали. Премьер-министру пообещали. Мне пообещали. Но самое главное - пообещали людям. Около 2000 работников. Две тысячи семей. Если в течение месяца ничего не изменится - я буду выступать с более критическими посылами", – говорит губернатор Кучер.

Также глава Харьковской ОГА рассказал, что пока Укроборонпром бездействует, поиск заказов и партнёров для завода пришлось взять в свои руки. В частности, на данном этапе в сотрудничестве заинтересована Канада:

"Мной было направлено письмо нашим канадским партнерам и как раз во время съезда авиастроителей получен ответ. Они заинтересованы в сотрудничестве и даже готовы отправить к нам рабочую группу. ХАЗ мне действительно болит. На пальцах рук можно пересчитать страны, которые строят самолеты. А самолеты такого уровня, как строит Украина, – вообще единицы. Этим надо гордиться. Это надо развивать. Это надо прославлять", – подчеркнул Алексей Кучер.