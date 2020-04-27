Главная Новости
27 апреля • обновлено в 16:48
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Взрывы на складе Балаклеи: всплыл неожиданный нюанс. Итоги расследования

6.5т
Читать материал на украинском

За несколько недель до взрывов в Балаклеи в марте 2017 года аудиторская служба нашла огромные недостачи на складах боеприпасов. По странному стечению обстоятельств пожар на военном объекте произошел за неделю до повторной проверки.

Об этом по итогам работы Временной следственной комиссии Верховной Рады заявил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, сообщает OBOZREVATEL. По его словам, комиссия опровергла версию о причастности российских беспилотников.

"За неделю до окончания срока устранения недостачи на складах произошел пожар. Странно ли это? Конечно, но кто виновен и правда ли здесь было преступление, должно установить следствие. Еще одна странность – это учения для военнослужащих на этом складе. В день пожара весь личный персонал склада по звонку командиру покинул место дислокации, якобы для учений..." – заявил Арахамия.

Давид Арахамия и Ирина Верещук

Давид Арахамия и Ирина Верещук

Также Арахамия добавил, что в "Укравиарухе" проводилось сразу несколько экспериментов и все они показали, что ни один российский беспилотник не смог бы технически пролетать над территорией Балаклеи и остаться незамеченным. Еще одна странность в деле вокруг взрывов в Балаклее – давление со стороны разных органов.

"Был старший прокурор Артем Бугаец, который первый заявил о том, что тут может быть замешан подрыв. Затем его уволили из прокуратуры, перевели в Государственное бюро расследований. Далее, по магическому стечению обстоятельств, его уволили снова. Мы же решили его сделать советником нашей группы, чтобы уже никто и никак не смог на него давить", – добавил Арахамия.

"У нас есть очень много фактов, которые игнорировались несколько раз. Например, тот факт, что снаряды специально закладывали в грунт и были подорваны. Почему же эту информацию никто не актуализировал?" – подчеркнула Ирина Верещук.

Общая стоимость убытков только после взрывов в Балаклеи составила более 12 млрд гривен. Также Давид Арахамия подчеркнул, Временной комиссии стало известно, что ответственные за безопасность на полигоне офицеры ВСУ пошли на повышение.

Взрывы в Балаклее

Взрывы в Балаклее

facebook.com/david.braun

Стоит отметить, в следственную комиссию при парламенте вошли сразу несколько народных депутатов от разных фракций, в частности Ирина Верещук, Михаил Забродский, Анатолий Бурмич, Валентин Наливайченко, Сергей Рахманин, Давид Арахамия и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Персоны
Ирина Верещук Давид Арахамия
Место
Украина
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
28
20
Смешно
9
Интересно
7
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Виктор Виктор
Виктор Виктор
Скоро услышим визги пороха о дискредитации ВСУ.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Не подскажите, как пройти в библиотеку? )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
xxxxxx S**xxx
xxxxxx S**xxx
СEКС ЗНАКОМСТВА Бесплатно, анонимно, реальные фотки и девки сами хотят, без шлюх и разводил. Девушки скучают в самоизоляции и сами первые пишут, сам постоянно там цепляю тeлок, вот сайт[][] ---- https://cuz.su/erolove
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9009.

    Вылечились: 864. Умерли: 220.

  • В мире заболели около 3 миллионов человек, погибли – более 205 тысяч.

  • Статистика коронавируса в Украине резко изменилась: в лидерах оказалась новая область.

  • Италия обнаружила новый способ передачи коронавируса: под угрозой целые города.

  • В Китае всполошились из-за новой вспышки COVID-19: винят Россию.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги