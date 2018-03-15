"Вышли покурить": выяснились подробности происшествия с Савченко и гранатой в Раде

Информация о том, что народного депутата Надежду Савченко вывели из здания Верховной Рады народные депутаты от фракции "Народный фронт" Сергей Высоцкий, Андрей Левус и Михаил Бондар и нашли в ее сумке гранату и пистолет, несколько преувеличена.

"Это немного преувеличенная информация. Мои коллеги просто с ней общались, а я наблюдал за этим общением. По поводу гранат комментировать не могу, лично ничего не видел", – прокомментировал "Обозревателю" народный депутат Сергей Высоцкий.

О том, что Савченко никто не выводил из здания ВРУ, подтвердил изданию и Михаил Бондар: "Мы выходили, потому что она с ребятами хотела покурить и где-то поговорить, я выходил просто с ними на улицу, а потом зашел обратно".

На вопрос, было ли найдено у Савченко оружие, нардеп ответил: "Нет, не могу подтвердить, потому что я не знаю, что у нее там было".

А вот нардеп Андрей Левус заявил, что этот вопрос еще не завершен: "Я не буду ни опровергать, ни комментировать этот вопрос, потому что вопрос не завершен, лучше без комментариев".

Позже, сама Савченко заявила, что пришла в Раду с наградным оружием, отметив, что имеет на это полное право. Она также прокомментировала информацию о том, что ее вывели из сессионного зала.

Как ранее сообщал "Обозреватель", генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у ГПУ есть неопровержимые доказательства того, что внефракционный народный депутат Надежда Савченко лично "планировала, вербовала и давала указания" для совершения теракта в сессионном зале парламента.