Вырубка леса в Украине: Ляшко предложил ввести вечный мораторий

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил ввести вечный мораторий на вывоз необработанного леса-кругляка из Украины.

"Где НАБУ, ГПУ, СБУ, Нацполиция, таможенники и все другие наши спецорганы, на которые украинцы тратят миллиарды? Вместо них европейские эксперты провели большое расследование о впечатляющим объеме контрабанды леса-кругляка из Украины, которую приветствует и покрывает власти Евросоюза. И они от нас требуют антикоррупционной борьбы?! У себя бы сначала ее провели", – написал он на своей странице в Facebook.

Лидер Радикальной партии отметил, что добился с командой принятия закона о криминализации контрабанды леса. Согласно документу, нарушителям грозит тюрьма.

"До 12 лет тюрьмы для тех, кто варварски грабит украинцев. Как бы в Евросоюзе сделали так же вместо того, чтобы закрывать глаза на контрабанду украинского леса. Или деньги не пахнут?! Срок действия нашего моратория на вывоз необработанного леса-кругляка - 10 лет. Я внесу законопроект, чтобы он действовал вечно! Наш лес будет служить украинцам", – резюмировал Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2017 года президент Петр Порошенко подписал закон об ужесточении ответственности за нарушение требований охраны природных лесов и незаконную вырубку деревьев.

По мнению экспертов, вырубка на Закарпатье может стать огромной проблемой, которая в конечном итоге приведет к экологической катастрофе.

3 июля 2018 Рада поддержала во втором чтении законопроект о сохранении украинских лесов. Цель проекта – обеспечить сохранение лесного фонда Украины, ограничивая внутреннее потребление необработанных лесоматериалов, а также усиливая ответственность за незаконную вырубку.

15 июля британская неправительственная организация Earthsight обнародовала доклад о незаконном экспорте леса-кругляка в страны Евросоюза.