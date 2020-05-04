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4 мая • обновлено в 22:36
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Арсен Аваков
Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Все статьи автора

Выход из карантина: не для того мы терпели, чтобы сорваться во все тяжкие

9.2т

Ну что же, дорогие украинцы!

Мы действительно находимся на плато развития эпидемии в Украине. Еще не спад – еще плато!.

Имеем один из лучших трендов контроля эпидемии не только в Европе, но и в мире. И это наша с вами заслуга: мы вместе – своевременными жесткими карантинными ограничениями и сознательным и ответственным их исполнением – смогли остановить шквальное развитие коронавируса в стране.

Но эта война еще далеко не закончена, опаснейший вирус никуда не делся. Риски остаются... и потому мы все, несмотря на эмоциональную усталость от режима ограничений должны, быть очень внимательны, осторожны и строги – чтобы наши усилия и принесенные жертвы не были напрасны, чтобы мы не сорвались во вторичную вспышку заболеваемости, которая унесет жизни...

В то же время – страна уже почти два месяца на карантине и ограничениях – нарастают сложности, которые я называю проблемами пассивного состояния.

Напряжена и стагнирует экономика, ряд производственных и жизненных циклов больше нельзя ограничивать без катастрофических последствий; нарастают проблемы в жизнеобеспечивающих сферах, у очень многих проблемы с обеспечением достойного уровня жизни своих семей – как следствие напряжены нервы людей...

С учетом всего этого – правительство приняло решение о поэтапном снятии ограничений и частичном выходе из карантина с 11 мая.

Снимать карантинные ограничения необходимо грамотно и аккуратно. Думая, каждый на своем месте, – о процедурах работы в условиях все еще не побежденной эпидемии коронавируса.

За предстоящую неделю всем нам нужно подготовиться – не пиратски бравируя безответственной смелостью дурака, не залихватски дорваться и открывать торговые точки, сервисные службы и рестораны! Нет! Не для того мы терпели, чтобы сорваться во все тяжкие... Действовать надо с учетом всех норм безопасности сегодняшнего момента – грамотно функционировать, максимально и строго выдерживая антиэпидемиологические рекомендации.

За последнее 2 дня полиция составила 263 протокола о нарушении карантинных норм, всего за период карантина – 10303.

Недобросовестность и нечестность отмечена в сфере торговли и общепита в том числе: 94 протокола в отношении супермаркетов, 140 – кафе/бары/рестораны.

Среди прочего серьезно нарушали и получили протоколы ТЦ Нова лінія, ТЦ Эпицентр. Последний попытался открыть ряд неразрешенных видов торговли – получил 29 протоколов и штрафов (4 из них только за вчерашний день).

Кафе, рестораны – опасная и одновременно болезненная тема для многих. Неожиданно большинство нарушений в Ровенской обл. – 26, Мариуполь -14. А в Киеве – уличены в нарушениях и подвергнуты протоколу и штрафу известные рестораны "Моншер", "Виноградний хутiр", "Велюр", "Фабiус"..

Сомнительная и нехорошая известность..

Все протоколы направлены в суд и будут заплачены штрафы, но кто и чем заплатит за жизни и здоровье людей, которые заболели в результате нарушений карантина? Нужно иметь элементарную совесть и сознательность!

Темпы открытия, порядок функционирования и контроля объектов на местах в значительной мере теперь делегированы правительством местным властям. Все решения в деталях будут приниматься с учетом развития эпидемии в конкретном регионе страны. На главах администраций, мэрах, руководителях ОТГ – большая ответственность!

Это важное сочетаний функций и ответственности органов государственной власти и местного самоуправления.

Надеюсь у всех хватит ума сначала думать о здоровье людей в период эпидемии, а потом уже о эффектной политической позе перед выборами.

Недопустимо строить свои политические проекты на жизни и здоровье людей!

Поэтому давайте, господа местные и центральные политики, если уж совсем невмоготу без этого, - политиканство тут отложим на потом, после того, как широко вздохнем – выйдя из кризиса. Люди это оценят, уверен!

А пока, дорогие украинцы - настраиваемся на лучшее и, досматривая недосмотренные сериалы - строим рабочие планы, думаем о системе безопасности для себя и своих клиентов, записываемся с 11-го в парикмахерские и готовимся бегать в парках – со строгим и ответственным лицом, что б вирус даже и не думал..

И, остаемся оптимистами! - ведь прекрасен тот мир, который создаете и чувствуете Вы!

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Арсен Аваков Арсен Аваков
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Арсена Авакова
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
все таки изменение сознания,это реальность,..печально ,но это свершилось,слуги рогатого уже правят бал..
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К. Сергей
К. Сергей
Хоть бы не позорился
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Солодкий Ігор
Солодкий Ігор
что? на велюр штраф наложили? серьезно?
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