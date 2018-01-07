Выгнали россиян: историк напомнил большую победу Украины в Крыму

В 2018 году исполнится 100 лет с момента изгнания украинскими войсками под проводом Петра Болбачана российских большевиков из Крыма.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Кирилл Галушко, кандидат исторических наук.

Он подчеркивает, что это замечательные аналогии с тем, чего мы хотим сегодня.

При этом историк выражает удивление, потому что в самой Украине момент фундаментального расхождения "исторических биографий" Украины и России остался для публичного пространства, в сущности, только поводом к "политическим новостям". Ведь большинство наших граждан лучше знает Василия Чапаева, чем Петра Болбочана.

"Будет обидно, если упоминание об этом будет звучать у нас только один день в "политических новостях", — пишет Галушко.

Он также напоминает, что необходимо не формально, а всенародно отмечать столетие Украинской революции 1917–1921 гг.

"Круглая дата "100" и сам факт, что те границы, которые сегодня защищаем, мы получили именно в те годы и именно тогда впервые их обороняли, должен быть достойным не одного, а нескольких масштабных медийных проектов. Но этого, к сожалению, не случилось", — подчеркивает автор.

Напомним, ранее в Украине назвали сценарий возвращения Крыма.