Выборы завершены: ЦИК установил результаты на скандальном 210 округе

В пятницу, 16 августа, Центральная избирательная комиссия установила результаты парламентских выборов на последнем одномандатном округе №210 на Черниговщине.

Избранным народным депутатом объявили Бориса Приходько. Об этом сообщается на сайте комиссии.

"ЦИК установил результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в ОИО № 210, признав избранным народным депутатом Украины Приходько Б.В." – сказано в сообщении.

Борис Приходько Антикор

16 августа в Комиссию поступили обращения и жалобы членов указанной ОИК, кандидата в народные депутаты Украины в этом округе Приходько Б.В., других субъектов избирательного процесса вместе с приложенными актами, видеоматериалами о препятствовании деятельности комиссии.

Также в тот же день в ЦИК обратилась председатель комиссии округа. С ее слов стало известно, что 15 августа комиссия без законных на то оснований приняла решение разработать списки избирателей и выдержки из списка избирателей на отдельных избирательных участках этого округа.

ЦИК постановила признать действия ОИК ОВО № 210, совершенные 16 августа 2019, и принятые по их результатам решения без законных на то оснований противоправными и такими, что не вызывают правовых последствий.

Прямий

Напомним, почти месяц в округе не могли установить победителя на внеочередных выборах народных депутатов. С момента голосования 21-го июля происходили настоящие чудеса: фальсификации, митинги против фальсификаций, сопротивление титушек и, конечно же, суды.

Кандидат Сергей Коровченко, обвиняемый правоохранителями в государственной измене за сдачу Крыма, пытался отобрать победу у своего ближайшего преследователя – Бориса Приходько.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кандидат в народные депутаты Сергей Коровченко, который по результатам экзит-полов занял второе место, угрожал членам окружной избирательной комиссии.

Приходько пожаловался на фальсификации в подсчете голосов на 210-м округе во время внеочередных выборов в Верховную Раду.

В связи с этим жители города Прилуки (Черниговская область) собрались на массовый митинг под стенами окружной избирательной комиссии 210-го округа.

Шестой апелляционный админсуд рассмотрел иск кандидата в народные депутаты на 210-м избирательном округе Бориса Приходько в окружную избирательную комиссию и полностью ее удовлетворил.

Ночью 16 августа во время заседания Окружной избирательной комиссии №210 в Прилуках глава ОИК Оксана Соколовская напала на одного из членов, который отказывался выполнять ее просьбы.

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