Выборы в Ужгороде: обнародованы первые данные экзитпола

Обнародован первый экзитпол по результатам выборов мэра Ужгорода. Также названо, какие политсилы проходят в горсовет.

По данным социологической компании Liberty Report, которые были озвучены в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", лидирует на выборах мэра Богдан Андреев, а в горсовет – "Слуга народа".

Результаты голосования за мэра Ужгорода выглядят следующим образом:

Богдан Андреев (самовыдвиженец) – 23,84%

Виктор Щадей ("Слуга народа") – 22,73%

Сергей Ратушняк (самовыдвиженец) – 14,73%

Павел Чучка ("Голос") – 6,99%

Александр Билан ("Родной дом") – 5,35%

Данные по выборам в горсовет:

"Слуга народа" – 18,91%

ВО "Батьківщина" – 12:21%

"Родное Закарпатье" – 8,87%

"Европейская Солидарность" – 7,17%

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 5,88%

"КМКС – Партия Венгров Украины" – 5,35%

"За майбутнє" – 5,21%

Остальные пока не проходят пятипроцентный барьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 25 октября, сразу после закрытия избирательных участков в 20:00 обнародован ряд экзитполов на местных выборах в Украине.

Опросы проводились в Киеве и других крупных городах страны.