Выборы в Раду: Украине предложили три радикальных новшества

Комитет избирателей Украины (КИУ) предложил Верховной Раде следующего созыва внести в Избирательный кодекс несколько принципиальных правок.

В частности – полностью запретить в Украине политическую рекламу, упростить голосование украинцам за границей и обязать кандидатов отчитываться о доходах и расходах своих средств в режиме онлайн. Об этом заявил в эфире ObozTV глава КИУ Алексей Кошель.

Кошель подчеркнул, что сейчас крайне необходимо принять Избирательный кодекс в существующем виде.

"Если мы завтра (11 июля. – Ред.) не проголосуем за Избирательный кодекс – то парламент IX созыва начнет эту работу заново. И мы потеряем не меньше года времени: это разработка новых законопроектов, прохождение парламентских комитетов, традиционно огромное количество правок, затягивание работы", – обратил он внимание.

По мнению главы КИУ, самый оптимистический сценарий – если нынешняя Рада примет кодекс 11 июля, президент Владимир Зеленский его подпишет. А 2-й этап избирательной реформы проведет уже Верховная Рада следующего созыва.

"В Кодексе отсутствуют несколько принципиальных, на мой взгляд, положений", – объяснил Кошель.

"Первое – голосование для украинцев, которые живут за границей. Во время каждых выборов мы теряем два, три и более миллиона голосов из-за искусственных препятствий. Скажем, чтобы доехать до Кельна, Берлина, Рима – надо преодолеть 300-400-500 км. Это деньги, траты. Поэтому надо предложить другие, более простые механизмы голосования граждан за рубежом. Например, при помощи почты", – рассказал он.

Второй нюанс, по словам Кошеля, заключается в необходимости обеспечить прозрачность избирательных денег.

"Наша организация сторонник того, чтобы отчеты за каждую поступившую и потраченную гривню происходили онлайн", – напомнил глава КИУ.

Третья принципиальная правка от Кошеля – полный запрет политической рекламы: телевизионной, радио- и внешней рекламы, бордов и ситилайтов.

"Мы лидеры в Европе по количеству денег, которые тратятся на выборы. В период войны, экономических кризисов мы занимаемся выбрасыванием огромных средств. Это не вопрос денег олигархов или политических партий. Это вопрос того, насколько выборы могут быть доступными для бедных и богатых", – пояснил он.

КИУ предложил Раде несколько правок, которые помогут изменить избирательную систему Twitter / Окружний адміністративний суд м. Києва

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада уже рассмотрела почти 90% правок к Избирательному кодексу. Финальное голосование за документ должно состояться в пленарный четверг, 11 июля. Внеочередные парламентские выборы в Украине назначены на 21 июля.

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