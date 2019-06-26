Выборы в Раду: ЦИК назвала количество кандидатов по мажоритарке

В Украине на внеочередных выборах в Верховную Раду на одномандатных избирательных округах баллотируется 3171 кандидат.

Об этом на пресс-конференции в среду, 26 июня в Киеве сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"Сейчас количество кандидатов в депутаты в одномандатных избирательных округах составляет 3171 человек", – отметила председатель ЦИК.

Отметим, что согласно обнародованным данным, 21 политическая партия зарегистрировала своих кандидатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Как сообщал OBOZREVATEL, президентская политическая партия "Слуга народа" опубликвала список мажоритарных кандидатов на внеочередные выборы в Верховную Раду в 2019 году.

Кроме того, "Слуга народа" будет добиваться уголовной ответственности для кандидатов в народные депутаты, которые регистрируются на мажоритарных округах, самовольно используя бренд политсилы.

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