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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Выборы в Раду: рейтинг "Слуги народа" внезапно начал падать

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У президентской партии "Слуга народа" перед выборами в Верховную Раду замечается падение политического рейтинга.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Он отметил, что голоса у президентской партии голоса отбирают другие политсилы: "Оппозиционный блок", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Голос" и прочие партии.

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Также Антипович пояснил, что на мажоритарных округах, каждый кандидат представляет свою партию и от того тянет ее вверх, либо вниз.

"У "Слуги народа" есть падение рейтинга, но не критичное. При таких ее позициях нет особой разницы между 45%, 43% или 42%. Кроме того, они фактически не начинали кампанию", – добавил он.

Социолог рассказал, что на голоса избирателей особенно повлияют и видеообращения со стороны Зеленского с призывом голосовать за "Слугу народа". При этом он добавил, что около 70% избирателей довольны работой нового президента.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Доверие к нему немного меньше 70%. Такого уровня доверия не имели ни церковь, ни армия, ни, конечно, ни один из предыдущих президентов", – полагает Антипович.

По его словам, требования к Зеленскому сейчас еще выше, чем к пятому президенту Петру Порошенко в 2014 году.

"И его показатель в 73% означает, что разочарование и падение рейтингов просто неизбежны. К тому же избиратель сам изменился, время идет быстрее, потому у Зеленского в лучшем случае полгода", – предположил социолог.

Он добавил, - с учетом парламентских выборов можно ожидать, что примерно с февраля 2020 года стоит ожидать сильное снижение рейтинга, если не будет конкретных действий, которые улучшат ситуацию в Украине.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в течение последних недель рейтинг партии "Европейская солидарность" растет быстрее остальных. Политсила приблизилась ко второму месту, на котором идет "Оппозиционная платформа – "За жизнь".

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Алексей АнтиповичВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Партия "Слуга народа"рейтинг
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Sam Grysha
Sam Grysha
Ни фига себе "раптово" - такого наворотить за месяц, еще надо постараться.
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Guðannar Vindur
Guðannar Vindur
глава Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович -звичайний мудозвон з довгим та м'яким язиком
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