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Выборы в Раду под угрозой? КСУ возьмется за указ Зеленского

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Конституционный Суд Украины (КСУ) может рассмотреть неконституционность указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных выборов по сокращенной процедуре. Окончательное решение появится 10-11 июня.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из личных источников. Тем временем, на сайте КСУ написали, что 4 июня Большая палата КСУ соберется на пленарное заседание для определения формы конституционного производства относительно дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины.

Речь идет как раз о соответствии Конституции Украины указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".

Новости
Без скандалов не обойдется: выборы в Раду под угрозой

КСУ

КСУ

censor.net.ua

Как утверждают информаторы, есть высокая вероятность того, что указ Зеленского признают неконституционным. Вместе с тем, они не исключили и того, что под внешним давлением окончательное решение может измениться.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

  • 22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

  • 23 мая в Верховный суд Украины подали жалобу на указ Зеленского.

  • 24 мая группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесла в Конституционный Суд представление о неконституционности указа.

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Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Владимир Зеленский
Тег
Конституционный суд Украины
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Ш. Олег
Ш. Олег
По данным социологических опросов, уровень доверия к ВР - ниже 10%, т.е., подавляющее большинство украинцев приветствовало бы роспуск парламента и досрочные выборы. Думаю, КСУ будет вынужден учитывать это при вынесении решения.
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