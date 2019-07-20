Выборы в Раду: когда будут первые результаты ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) должна установить результаты выборов в Верховную Раду не позднее, чем на 15 день со дня голосования, то есть до 5 августа 2019 года включительно.

Об этом говорится в календарном плане внеочередных парламентских выборов, опубликованном на сайте ЦИК. Речь идет о подсчете голосов как на выборах депутатов в общегосударственном, так и в одномандатных избирательных округах (все подробности голосования 21 июля 2019 года читайте здесь).

Не позднее, чем на пятый день со дня установления результатов выборов (максимум 10 августа) Центризбирком официально обнародует эти данные в газетах "Голос України" и "Урядовий кур'єр".

Календарный план выборов 21 июля 2019 года

Предварительные результаты ЦИК по результатам обработки первых протоколов появятся вечером 21 июля.

Напомним, на внеочередных выборах в Раду установлен 5% проходной барьер и смешанная система:

225 депутатов избираются в общегосударственном многомандатном округе по избирательным спискам от политических партий;

199 депутатов — по мажоритарной системе в одномандатных округах;

еще 26 округов расположены на неподконтрольных территориях (Крыма, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей), поэтому там голосование не проводится.

Выборы в Раду 21 июля 2019 года

Смотрите также на OBOZREVATEL рейтинг партий и последние данные соцопросов.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!