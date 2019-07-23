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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Выборы в Раду-2019: названы области с самой низкой поддержкой "Слуги народа"

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Победитель внеочередных выборов в Верховную Раду Украины – партия "Слуга народа" – наименьшее количество голосов набрала во Львовской области и на Донбассе.

Так, согласно данным ЦВК, после подсчета 98,20% бюллетеней поддержка потитсилы на Галичине составила 21,99% (второе место после партии "Голос).

При этом по двум мажоритарным округам в области победу одержали депутаты от "Слуги народа".

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

president.gov.ua

Выборы в Раду-2019: названы области с самой низкой поддержкой "Слуги народа"

Скриншот

Выборы в Раду-2019: названы области с самой низкой поддержкой "Слуги народа"

Скриншот

В Донецкой области партия набрала 27,41% (после "Оппозиционной платформы – За жизнь").

Выборы в Раду-2019: названы области с самой низкой поддержкой "Слуги народа"

Скриншот

Выборы в Раду-2019: названы области с самой низкой поддержкой "Слуги народа"

Скриншот

В Луганской области "Слуга народа" также уступила первое место оппозиционерам, набрав 28,78% поддержки. В регионе победил один из кандидатов партии по мажоритарному округу.

Выборы в Раду-2019: названы области с самой низкой поддержкой "Слуги народа"

Скриншот

Выборы в Раду-2019: названы области с самой низкой поддержкой "Слуги народа"

Скриншот

Отметим, в пятерку областей, где меньше всего поддержали партию президента, попали Тернопольщина (31,51%) и Ивано-Франковщина (33,71%). Там политсила завоевала первое место.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Теги
голосование лидеры голосования ЦИК политика Партия "Слуга народа" Партия Вакарчука "Голос" "Оппозиционная платформа - За жизнь"
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Ш. Олег
Ш. Олег
Даже во Львовской области (!) Зеленский обошёл Петра Алексеевича - вот что действительно показательно!
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