Выборы в Раду-2019: названы области с самой низкой поддержкой "Слуги народа"

Победитель внеочередных выборов в Верховную Раду Украины – партия "Слуга народа" – наименьшее количество голосов набрала во Львовской области и на Донбассе.

Так, согласно данным ЦВК, после подсчета 98,20% бюллетеней поддержка потитсилы на Галичине составила 21,99% (второе место после партии "Голос).

При этом по двум мажоритарным округам в области победу одержали депутаты от "Слуги народа".

Владимир Зеленский president.gov.ua

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В Донецкой области партия набрала 27,41% (после "Оппозиционной платформы – За жизнь").

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В Луганской области "Слуга народа" также уступила первое место оппозиционерам, набрав 28,78% поддержки. В регионе победил один из кандидатов партии по мажоритарному округу.

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Отметим, в пятерку областей, где меньше всего поддержали партию президента, попали Тернопольщина (31,51%) и Ивано-Франковщина (33,71%). Там политсила завоевала первое место.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 июля в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду.

Согласно данным Национального экзит-пола, наибольшее количество нардепов в парламент приведет партия Владимира Зеленского "Слуга народа".

Официальные результаты ЦИК подтвердили это. По данным обработки 98,05% протоколов, больше всего голосов получила партия "Слуга народа" – 43,14%.

В сети показали предварительный список партий, которые 5 лет будут получать государственное финансирование, так как набрали более 2% поддержки.

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