Выборы в ОТГ: Гройсман раскритиковал ЦИК за скандальное решение

Центральная избирательная комиссия не приняла решение по выборам в объединенные территориальные громады.

Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он предупредил, что остановить децентрализацию в стране не получится.

"Несмотря на многочисленные обращения общественности, ЦИК не смогла принять решение по выборам в ОТГ. Уважая независимость ЦИК, считаю, что за попыткой остановить децентрализацию стоят грязные политические игрища. Всем, кто хочет остановить децентрализацию, еще раз подчеркиваю - не получится", – написал Гройсман.

Он добавил, что помнит борьбу за эту важнейшую реформу с самого ее начала. Премьер добавил, что остановить ее тогда не удалось.

"И сейчас мы будем делать все для того, чтобы добиться честных решений", – резюмировал Гройсман.

Стоит отметить, что ЦИК 16 августа внесла изменения в порядок назначения новых и дополнительных выборов в ОТГ и расширила временные возможности назначения депутатов.

"Комиссия расширила временные возможности назначения первых местных выборов. Так, согласно изменениям, Комиссия при наличии соответствующих бюджетных ассигнований для организации подготовки и проведения местных выборов назначает первые местные выборы не позднее, чем за 70 дней до дня таких выборов, как правило, на последнее воскресенье апреля, последнее воскресенье октября, любую воскресенье декабря, кроме последнего. Как исключение первые местные выборы могут быть назначены на другую дату", - говорится в сообщении в Facebook.

ЦИК проинформировала о поступлении 12 представлений облгосадминистраций по назначению первых местных выборов из шести областей и одного представления о назначении дополнительных.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гройсман раскритиковал ЦИК, которая сделала невозможным проведение выборов в ОТГ в октябре.