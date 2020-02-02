Выборы в ОРДЛО: у Зеленского назвали вероятную дату

В конце октября Украина вероятно сможет провести местные выборы на всей территории, включая оккупированный Донбасс.

Такое мнение высказал помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в эфире "KRYM – критическое мышление", передает "Интерфакс-Украина".

"Уже через три месяца будет следующая встреча лидеров в Нормандском формате. Я надеюсь, что она состоится, и я очень надеюсь, что Украина придет на эту встречу с новым пакетом договоренностей. Надеюсь, что мы сделаем следующие шаги для того, чтобы местные выборы, по украинскому закону, прошли по всей территории Украины (включая ОРДЛО. – Ред.) в конце октября", – сказал он.

Выборы в ОРДЛО

Политик напомнил, что выборы по украинскому законодательству невозможно проводить на тех территориях, где находятся незаконные иностранные вооруженные формирования, и если украинское правительство не контролирует границу.

"У меня, как и у всех, много вопросов к Минским соглашениям, но это единственный документ, который сегодня согласован, подписан, и там действительно есть положение, согласно которому граница передается после выборов. Президент Зеленский сказал в Париже, что мы не можем с этим согласиться, потому что это противоречит украинскому законодательству", – прояснил он.

По словам Ермака, именно поэтому украинская сторона поднимает вопрос о том, как сегодня сделать так, чтобы граница до выборов была передана под контроль Украине.

"Если необходимы сегодня какие-то гарантии, еще что-то, давайте говорить. У меня есть опыт разных сложных переговоров. И есть необходимость услышать, даже если тебе сегодня абсолютно неприятна позиция другой стороны, - но для какого-то движения вперед нужно услышать, понять эту философию и попробовать сделать все, чтобы не уступая своих интересов, найти выход из этой ситуации", – заявил помощник Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ермак заявлял, что местные выборы на оккупированной территории Донбасса могут пройти осенью 2020 года, когда в Украине будут проходить очередные местные выборы.

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