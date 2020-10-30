Выборы в ОРДЛО невозможны, пока там Россия – ОБСЕ

Выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей невозможны, пока войска и техника РФ не выведены с украинской территории.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает "Укринформ".

По его словам, Москва и ее марионетки тормозили прогресс в Трехсторонний контактной группе в течение всего лета, прибегнув к блокированию предметного обсуждения конкретных результатов путем многомесячных дискуссий по резолюции Верховной Рады от 15 июля о местных выборах.

"Украина и ряд государств-участников четко определились с этим вопросом: свободные и честные выборы не могут проходить под дулом. В тех районах Донбасса, которые сейчас находятся под контролем России, не может быть выборов, пока не будет создана безопасная среда. Пока РФ не выведет свои силы, технику и не прекратит поддержку вооруженных формирований, как того требуют Минские договоренности", – заявил Гилмор.

Поздравляя Украину с проведением местных выборов, он также выразил сожаление, что граждане, проживающие под российской оккупацией в Крыму и на Донбассе, не смогли принять участие в голосовании.

"Мы с нетерпением ждем дня, когда они будут жить в процветающей и динамичной демократии Украины – в отличие от того, что может предложить Россия", – сказал дипломат.

Гилмор также призвал Россию прекратить препятствование мирному процессу в ТКГ и "заняться настоящей дипломатией".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Верховная Рада не имеет возможности внести изменения в постановление о местных выборах в Украине, чтобы их можно было назначить на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.