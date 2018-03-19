Выборы в оккупированном Крыму: Киев передал ЕС "черный список"

Глава МИД Украины Павел Климкин передал главам МИД стран ЕС Брюсселе список из 140 фамилий, задействованных в организации и проведении незаконных выборов в Крыму.
Как сообщил LB.ua политический директор МИД Украины Алексей Макеев, список передали на сегодняшней встрече в Брюсселе.
"Мы передали европейцам список из более 140 человек, привлеченных к проведению незаконных выборов в Крыму", - сказал он.
Он подчеркнул значительный интерес европейских министров к встрече с Климкиным.
"Такого количества, кажется, не было никогда", - отметил он.
Как сообщал "Обозреватель", России пригрозили в ООН новыми санкциями из-за Украины.
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