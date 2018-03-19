УкрEngРус
Регистрация
БлогиМир

Выборы в оккупированном Крыму: Киев передал ЕС "черный список"

1.6тЧитать новость на украинском

Глава МИД Украины Павел Климкин передал главам МИД стран ЕС Брюсселе список из 140 фамилий, задействованных в организации и проведении незаконных выборов в Крыму.

Как сообщил LB.ua политический директор МИД Украины Алексей Макеев, список передали на сегодняшней встрече в Брюсселе.

Новости
Путин победил: официальные итоги выборов в России

"Мы передали европейцам список из более 140 человек, привлеченных к проведению незаконных выборов в Крыму", - сказал он.

Он подчеркнул значительный интерес европейских министров к встрече с Климкиным.

"Такого количества, кажется, не было никогда", - отметил он.

Как сообщал "Обозреватель", России пригрозили в ООН новыми санкциями из-за Украины.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Владимир ПутинПавел Климкин
Место
УкраинаКиев
Объекты
Крымсанкции
Поделиться в Facebook

Наши блоги