Выборы в оккупированном Крыму: Киев передал ЕС "черный список"

Глава МИД Украины Павел Климкин передал главам МИД стран ЕС Брюсселе список из 140 фамилий, задействованных в организации и проведении незаконных выборов в Крыму.

Как сообщил LB.ua политический директор МИД Украины Алексей Макеев, список передали на сегодняшней встрече в Брюсселе.

"Мы передали европейцам список из более 140 человек, привлеченных к проведению незаконных выборов в Крыму", - сказал он.

Он подчеркнул значительный интерес европейских министров к встрече с Климкиным.

"Такого количества, кажется, не было никогда", - отметил он.

Как сообщал "Обозреватель", России пригрозили в ООН новыми санкциями из-за Украины.