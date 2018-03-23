Выборы Путина в Крыму: опубликован полный список иностранных "симпатиков" Кремля

Группа "Информационное Сопротивление" опубликовала полный список иностранных "симпатиков" Кремля, которые играли роль "международных наблюдателей" на выборах президента РФ в оккупированном Крыму.

Как говорится сайте ИС, 18 марта на полуострове в качестве "международных наблюдателей" присутствовали Германии, Норвегии, Кипра, Греции, Дании, Великобритании, Пакистана, Венесуэлы, Италии, Ливана, Австрии, Малайзии, Латвии, Афганистана.

Указывается, что иностранцев сопровождали представители РФ, которые демонстрировали им специально и заранее подготовленные "избирательные участки".

Они посетили 10 "участков" в городах Симферополь, Севастополь, Ялта, Алушта и Бахчисарай. При этом последние не были привлечены к проведению "выборов" в "проблемных" для оккупационной власти районах проживания крымских татар с целью не допустить внештатных ситуаций.

По информации ИС, среди вышеуказанных иностранных граждан, которые играли роль "международных наблюдателей", были:

Йохан Бекман – гражданин Финляндии, член ассоциации дружбы между Россией и Финляндией, глава "Антифашистского комитета Финляндии", представитель т.н. "ДНР" в Финляндии;

Дарья Скиппари-Смирнова – гражданка Финляндии, глава ассоциации дружбы между Россией и Финляндией;

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Тьерри Мариани – гражданин Франции, депутат Национального собрания Франции, представитель ассоциации "Франко-русского диалога";

Андреас Маурер – гражданин Германии, глава организации "Народная дипломатия" в Германии;

Хендрик Вебер – гражданин Норвегии, глава организации "Народная дипломатия" в Норвегии;

Метте Русенлюнд – гражданка Норвегии, жена Хендрика Вебера. Журналистка;

Марко Марсили – гражданин Италии, сотрудник португальского Центра международных исследований;

Скеве Кутра-Кукума – гражданин Кипра, депутат парламента Кипра;

Клайн Престон – гражданин США, глава общественной организации InstituteforProgressThroughLaw;

Ехлас Тамим Мохаммад – гражданин Афганистана, руководитель афганского молодежного движения;

Ульф Гренлунд – гражданин Швеции, бывший руководитель прихода Св. Катерины в Санкт-Петербурге;

Ларс Бьорндау Холлендер – гражданин Дании, бывший сотрудник миссий ОБСЕ;

Жак Мияр – гражданин Франции, мэр города Мезон-Лаффит;

Жером Ламбер – гражданин Франции, член Социалистической партии, племянник бывшего президент Франции Франсуа Миттерана;

Ваня Добрева – гражданка Болгарии, бывший заместитель министра образования и науки Болгарии;

Александр Гренлунд – гражданин Швеции;

Мария Ольшанская – гражданка Израиля;

Татьяна Меле – гражданка Украины;

Елиас Деметриу – гражданин Кипра;

Вальдемгабери Стефано – гражданин Италии;

Сельвараж Несхан – гражданин Малайзии;

Даниель Кристофер Валандер – гражданин Швеции;

Ейме Бернард Ульрих – гражданин Германии;

Рома Монфа Нарцисс – гражданин Испании;

Диего Гульен Перес – гражданин Испании;

Мухамед аль-Хамали – гражданин Великобритании;

Диана Люцкер – гражданка Израиля;

Софоклис Яни Софокли – гражданин Кипру;

Ееро Хулт – гражданин Финляндии;

Гилберт Докторов – гражданин США;

Драган Гифкович – гражданка Сербии;

Александр Гапоненко – гражданин Латвии.

Отмечается, что с учетом приоритетности для Москвы немецкого направления, визит представителей "Альтернативы для Германии" (АдГ) проходил отдельной линией и организовывался заместителем комитета по межнациональным связям т.н. "госсовета Крыма" - лидера немецкой диаспоры Крыма Ю. Гемпеля.

В качестве "международных наблюдателей выборов президента РФ" Крым посетили следующие представители АдГ:

Гарольд Латч – депутат ландтагу федеральной земли Берлин;

Роджер Бекамп – депутат ландтагу федеральной земли Норд-Рейн-Вестфалия;

Ойген Шмидт – депутат ландагу федеральной земли Норд-Рейн-Вестфалия, глава общества "Русские немцы за АдГ";

Ник Фогель - депутат ландтагу федеральной земли Норд-Рейн-Вестфалия;

Гельмут Зайфер - депутат ландтагу федеральной земли Норд-Рейн-Вестфалия;

Георг Паздерски - депутат ландтагу федеральной земли Норд-Берлин, член президиума АдГ;

Гюнер Линдеман - депутат ландтагу федеральной земли Норд-Берлин;

Хуг Бронсон -депутат ландтагу федеральной земли Норд-Берлин;

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Райнер Балзер - депутат ландтагу федеральной земли Норд-Баден-Вюртенберг;

Томас Рекеман - депутат ландтагу федеральной земли Норд-Рейн-Вестфалия;

Маркус Фронмаер - депутат ландтагу федеральной земли Норд-Баден-Вюртенберг, лидер молодежного крыла АдГ;

Свен Тритшлер - депутат ландтагу федеральной земли Норд-Рейн-Вестфалия.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Раде был зарегистрирован проект постановления о непризнании Украиной легитимности выборовпрезидента России и победы на них Владимира Путина.