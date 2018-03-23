Выборы Путина в Крыму: опубликован полный список иностранных "симпатиков" Кремля

Группа "Информационное Сопротивление" опубликовала полный список иностранных "симпатиков" Кремля, которые играли роль "международных наблюдателей" на выборах президента РФ в оккупированном Крыму.
Как говорится сайте ИС, 18 марта на полуострове в качестве "международных наблюдателей" присутствовали Германии, Норвегии, Кипра, Греции, Дании, Великобритании, Пакистана, Венесуэлы, Италии, Ливана, Австрии, Малайзии, Латвии, Афганистана.
Указывается, что иностранцев сопровождали представители РФ, которые демонстрировали им специально и заранее подготовленные "избирательные участки".
Они посетили 10 "участков" в городах Симферополь, Севастополь, Ялта, Алушта и Бахчисарай. При этом последние не были привлечены к проведению "выборов" в "проблемных" для оккупационной власти районах проживания крымских татар с целью не допустить внештатных ситуаций.
По информации ИС, среди вышеуказанных иностранных граждан, которые играли роль "международных наблюдателей", были:
Йохан Бекман – гражданин Финляндии, член ассоциации дружбы между Россией и Финляндией, глава "Антифашистского комитета Финляндии", представитель т.н. "ДНР" в Финляндии;
Дарья Скиппари-Смирнова – гражданка Финляндии, глава ассоциации дружбы между Россией и Финляндией;
Тьерри Мариани – гражданин Франции, депутат Национального собрания Франции, представитель ассоциации "Франко-русского диалога";
Андреас Маурер – гражданин Германии, глава организации "Народная дипломатия" в Германии;
Хендрик Вебер – гражданин Норвегии, глава организации "Народная дипломатия" в Норвегии;
Метте Русенлюнд – гражданка Норвегии, жена Хендрика Вебера. Журналистка;
Марко Марсили – гражданин Италии, сотрудник португальского Центра международных исследований;
Скеве Кутра-Кукума – гражданин Кипра, депутат парламента Кипра;
Клайн Престон – гражданин США, глава общественной организации InstituteforProgressThroughLaw;
Ехлас Тамим Мохаммад – гражданин Афганистана, руководитель афганского молодежного движения;
Ульф Гренлунд – гражданин Швеции, бывший руководитель прихода Св. Катерины в Санкт-Петербурге;
Ларс Бьорндау Холлендер – гражданин Дании, бывший сотрудник миссий ОБСЕ;
Жак Мияр – гражданин Франции, мэр города Мезон-Лаффит;
Жером Ламбер – гражданин Франции, член Социалистической партии, племянник бывшего президент Франции Франсуа Миттерана;
Ваня Добрева – гражданка Болгарии, бывший заместитель министра образования и науки Болгарии;
Александр Гренлунд – гражданин Швеции;
Мария Ольшанская – гражданка Израиля;
Татьяна Меле – гражданка Украины;
Елиас Деметриу – гражданин Кипра;
Вальдемгабери Стефано – гражданин Италии;
Сельвараж Несхан – гражданин Малайзии;
Даниель Кристофер Валандер – гражданин Швеции;
Ейме Бернард Ульрих – гражданин Германии;
Рома Монфа Нарцисс – гражданин Испании;
Диего Гульен Перес – гражданин Испании;
Мухамед аль-Хамали – гражданин Великобритании;
Диана Люцкер – гражданка Израиля;
Софоклис Яни Софокли – гражданин Кипру;
Ееро Хулт – гражданин Финляндии;
Гилберт Докторов – гражданин США;
Драган Гифкович – гражданка Сербии;
Александр Гапоненко – гражданин Латвии.
Отмечается, что с учетом приоритетности для Москвы немецкого направления, визит представителей "Альтернативы для Германии" (АдГ) проходил отдельной линией и организовывался заместителем комитета по межнациональным связям т.н. "госсовета Крыма" - лидера немецкой диаспоры Крыма Ю. Гемпеля.
В качестве "международных наблюдателей выборов президента РФ" Крым посетили следующие представители АдГ:
Гарольд Латч – депутат ландтагу федеральной земли Берлин;
Роджер Бекамп – депутат ландтагу федеральной земли Норд-Рейн-Вестфалия;
Ойген Шмидт – депутат ландагу федеральной земли Норд-Рейн-Вестфалия, глава общества "Русские немцы за АдГ";
Ник Фогель - депутат ландтагу федеральной земли Норд-Рейн-Вестфалия;
Гельмут Зайфер - депутат ландтагу федеральной земли Норд-Рейн-Вестфалия;
Георг Паздерски - депутат ландтагу федеральной земли Норд-Берлин, член президиума АдГ;
Гюнер Линдеман - депутат ландтагу федеральной земли Норд-Берлин;
Хуг Бронсон -депутат ландтагу федеральной земли Норд-Берлин;
Райнер Балзер - депутат ландтагу федеральной земли Норд-Баден-Вюртенберг;
Томас Рекеман - депутат ландтагу федеральной земли Норд-Рейн-Вестфалия;
Маркус Фронмаер - депутат ландтагу федеральной земли Норд-Баден-Вюртенберг, лидер молодежного крыла АдГ;
Свен Тритшлер - депутат ландтагу федеральной земли Норд-Рейн-Вестфалия.
Как сообщал "Обозреватель", ранее в Раде был зарегистрирован проект постановления о непризнании Украиной легитимности выборовпрезидента России и победы на них Владимира Путина.
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