Выборы Путина: Илларионов раскрыл важность результатов в Крыму

Результаты выборов президента России в оккупированном Крыму крайне важны Владимиру Путину для продолжения кампании по легитимизации оккупации полуострова в глазах россиян.

Такое мнение в эфире программы "Западный взгляд" на ObozTV выразил экономист, экс-советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов.

"Для Путина очень важно, как люди в Крыму проголосуют. Как это будет подано и сколько людей проголосует за него, и вообще придет на участки", - отметил он.

По его словам, это чрезвычайно весомый аргумент кремлевской пропаганды.

"Вы увидите, что будет очень много сообщений в СМИ о том, как в Крыму идут на избирательные участки и какие будут результаты. Это единственный элемент легитимности Путина и путинизма за последние шесть лет. С его точки зрения, это наиболее важный шаг, который он сделал за последние годы при власти, аннексировав Крым. С точки зрения легитимности, с точки зрения всех элементов сохранения им власти, это наиболее важный шаг для него", - подчеркнул Илларионов.

Кроме того, он добавил, что не считает сами выборы достаточно прозрачными.

"Я бы сказал, что это не выборы, а продолжение режима", - констатировал экс-советник Путина.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Евросоюз официально заявил, что не признает результаты выборов президента РФ в Крыму.

Также председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал о давлении в Крыму из-за выборов Путина.