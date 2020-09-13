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Выборы мэра в Одессе 2020: основные кандидаты и биографии

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Политика
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25 октября 2020 года в Одессе пройдут местные выборы

25 октября 2020 года в Одессе, как и в других городах Украины, пройдут местные выборы. Конкуренцию в них действующему мэру, Геннадию Труханову, могут составить Олег Филимонов от "Слуги народа", Наталья Делиева от партии "Голос", Петр Обухов от "Европейской солидарности" и другие.

OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать о том, кто может возглавить город, а также о том, что известно об основных кандидатах.

Геннадий Труханов

Народный депутат Верховной Рады VII cозыва от "Партии Регионов", с 2019 года – сопредседатель политсилы "Доверяй делам". Действующий мэр Одессы, руководит городом с мая 2014 года. Тогда на досрочных выборах он набрал 43,49% голосов, а в ноябре 2015-го был переизбран с 51,3%.

В начале года Труханов заявил о планах идти на второй срок. "Конечно, буду баллотироваться и выиграю, у них нет шансов", – в частности, сказал он. По данным опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 29 мая – 2 июня 2020 года, Труханова на выборах готовы поддержать 48,7% среди тех, кто определился.

Геннадий Труханов руководит Одессой с мая 2014 года

Олег Филимонов

Народный артист Украины, актер, ведущий юмористических программ, в частности, "Джентльмен-шоу" и "Маски-шоу". Кандидатуру Филимонова на пост городского головы Одессы выдвинули на съезде партии "Слуга народа" 31 августа 2020 года.

"Впервые мэр не будет воевать с губернатором, а губернатор с президентом. Одесса последние годы постоянно что-то теряет. Уходит дух одесского двора. Одесса становится городом выходного дня. Необходимо поменять стратегию видения этого города. И я собрал команду, которая позволит это сделать", – сказал он на съезде.

Олег Филимонов идет на выборы мэра Одессы от партии "Слуга народа"

Наталья Делиева

Кандидат в мэры Одессы от "Голоса" Наталья Делиева является руководителем областной организации партии, главой общественной организации "Ассоциация женщин Украины "Дия" и директором "Первого благотворительного театрального фонда".

Ранее также была директором и продюсером театра "Маски Шоу". Делиева – родственница известного комика из "Масок" Георгия Делиева (жена брата).

Наталья Делиева – родственница известного комика из "Масок шоу" Георгия Делиева

Петр Обухов

Глава местной партийной организации "Европейской солидарности" Петр Обухов был назван единственным потенциальным кандидатом в мэры во время встречи с избирателями Одессы в июле 2020 года.

О кандидате известно, что в 2004 году он победил на Всеукраинской олимпиаде по информатике, имеет диплом магистра прикладной математики Одесского национального университета имени Мечникова (2006). Предприниматель, общественный активист, программист, работал над интернет-проектами такси "Бонд", издания "Думская".

Петр Обухов – предприниматель, общественный активист, программист

Эдуард Гурвиц

Депутат Верховной рады II, III созыва (самовыдвиженец), IV (по списку блока "Наша Украина") и VII созывов (по списку партии УДАР). Городской голова Одессы с 1994 по 1998 и с 2005 по 2010 год.

На местных выборах 2020 года выдвигается от собственной партии "Блок Эдуарда Гурвица" (ранее называлась "За краще життя", затем – "Єдність та розвиток"). "Я, как уже неоднократно заявлял, обязательно приму участие в этих выборах. Без малейшей уверенности в себе, но и без малейших сомнений", – сказал он еще в 2019 году.

Эдуард Гурвиц уже дважды избирался мэром Одессы

Другие кандидаты

Побороться за пост мэра Одессы может также бывший "регионал" Сергей Кивалов, который сейчас возглавляет "Украинскую морскую партию". Так, на прошлых выборах в Верховную Раду он баллотировался по мажоритарному округу в Одессе, но проиграл кандидату от "Слуги народа".

Кроме того, еще не определились со своими кандидатами парламентские партии ОПЗЖ и БЮТ. Так, от "Оппозиционной платформы – за жизнь" вероятным претендентом называют народного депутата Татьяну Плачкову. Что касается "Батькивщины", партия пока не сильно активизировалась в городе, однако, по мнению экспертов, еще вполне может заявить о себе.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о кандидатах в мэры Львова: биографии и рейтинги.

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